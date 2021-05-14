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Андрей Козицын стал владельцем мотосалона премиум-класса

Андрей Козицын стал владельцем мотосалона премиум-класса
Иллюстрация: ugmk.com

Марка Indian считается главным конкурентом Harley-Davidson. Стоимость одного байка стартует от 1,5 млн. рублей. Генеральный директор УГМК открыл салон Indian в партнерстве с Андреем Мазурковым.

#КОЗИЦЫН#НОВОСТИ

Новый мотосалон расположен на ул. Бориса Ельцина рядом с кварталом «Екатеринбург-Сити». Андрею Козицыну принадлежит 90% компании, оставшиеся 10% — Андрею Мазуркову, владельцу оружейно-рыболовного центра Ballistica.

Indian — главный конкурент Harley-Davidson во всей истории. Раз Harley есть в Екатеринбурге, логично было появление старейшего бренда Indian. Это дает толчок к развитию мотоциклетной истории в городе, — отмечает Андрей Мазурков (цитата по e1.ru).

Екатеринбургский салон Indian стал флагманским в России. По словам Андрея Мазуркова, все поступившие в Екатеринбург мотоциклы (кроме тестовых) были раскуплены до VIP-открытия. Оно состоялось 13 мая.

На официальном сайте бренда стоимость байков начинается от полутора миллионов рублей.

Ранее DK.RU писал, что 5 мая в музейном комплексе УГМК (создан по инициативе Андрея Козицына) открылся новый выставочный центр «Крылья Победы». Это один из крупнейших музеев авиации в стране. В четырехэтажном здании расположилась большая коллекция истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортников. Всего около трех десятков образцов авиационной техники. При этом даже самые крупные самолеты расположены не под открытым небом, а в зале.

В этом году Forbes поставил генерального директора УГМК Андрея Козицына на 28-е место рейтинга богатейших бизнесменов России, оценив его состояние в $6,3 млрд (+$1,5 млрд за год). В прошлом году он находился на 22-м месте. Председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин занимает 26 строчку рейтинга. Он поднялся за год сразу на семь позиций (в рейтинге-2020 был на 33-м месте), увеличив свой капитал до $7 млрд (+$3,9 млрд за год).

Оба бизнесмена занимаются благотворительностью. В мае 2021 г. Владимир Путин наградил Андрея Козицына и Игоря Алтушкина за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Меценатам от имени президента вручены памятные медали «75 лет победы в Великой Отечественной Войне в 1941—1945 годах», сообщает ЕАН.

Автор: Виктория Говорковская
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