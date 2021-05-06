Один из крупнейших музеев авиации РФ открыла УГМК. Экспозиция заняла 9000 кв.м.

Образцы советской и западной авиатехники можно увидеть в новом выставочном комплексе «Крылья Победы». Особенность музея не только в богатом наборе экспонатов, но и в том, что они собраны под крышей.

В музейном комплексе УГМК открылся новый выставочный центр — «Крылья Победы». Открытие состоялось в среду, 5 мая, на данный момент это один из самых крупных российских музеев авиации.

В четырехэтажном здании расположилась большая коллекция истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортников. Всего около трех десятков образцов авиационной техники. При этом даже самые крупные самолеты расположены не под открытым небом, а в зале.

Пресс-служба музея УГМК

В двух экспозиционных залах общей площадью 9000 кв. м экспонаты расположены в хронологической последовательности, таким образом посетители могут ознакомиться с историей развития отечественной авиации, которая помогла советскому народу одержать победу в Великой Отечественной войне.

Также образцы техники сгруппированы в большие и малые художественные композиции. Центральная композиция «Вираж» — группа самолетов, размещенных под потолком первого зала — наглядно иллюстрирует развитие отечественной авиации от самого известного довоенного биплана-разведчика ПО-2 к первому советскому самолету с ракетным двигателем БИ-1. Здесь же посетители могут увидеть и самолеты противника: истребитель - Messerschmitt Bf 109 G-6 и Focke-Wulf FW 190 A-8. При демонстрации авиационной коллекции активно применяются звуковые эффекты и направленный свет.

В большом выставочном зале представлены крупные самолеты коллекции: «летающий танк» ИЛ-2, истребитель И-16,ТУ-2, Douglas A-20 Boston, North American B-25J Mitchell, Douglas DC-3 и самый крупный самолет выставочного центра –– американская летающая лодка PBY «Catalina».

Пресс-служба музея УГМК

Также в экспозиции представлены образцы авиационных двигателей различного типа, смоделированы сцены аэродромной жизни, которые знакомят посетителей с обслуживающей техникой, например, с редким образцом советского аэростартера — машины для запуска авиационных двигателей — топливозаправщиками, зенитными орудиями.

Сообщается, что коллекция будет дополняться и экспонатами, и современными мультимедийными решениями, которые помогут гостям лучше узнать историю страны. В интерактивной зоне планируется поставить авиационные тренажеры-симуляторы.

Напомним, 9 мая, в День Победы, в Екатеринбурге пройдет авиапарад. Над городом пролетят 14 воздушных судов: вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В апреле DK Екатеринбург писал, что сын владельца УГМК взялся за трансформацию холдинга. В течение 2020 г. на предприятиях внедрялись инструменты бережливого производства. Металлургический холдинг рассчитывал, что программа трансформации принесет экономический эффект в размере 3.2 млрд руб. Однако по итогам 2020 г. выиграл на 0.6 млрд больше.