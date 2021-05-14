Центробанк предложил частично запретить кредиты с плавающей ставкой

Регулятор считает, что россиянам нельзя выдавать ссуды с нефиксированным процентом по кредитам на срок до года или более 20 лет, а также по кредитным картам.

Центробанк РФ предложил запретить выдавать россиянам некоторые виды кредитов с плавающей ставкой: займы на срок до года или более 20 лет, а также кредитные карты с нефиксированным процентом. Об этом говорится в законопроекте, который регулятор разработал по поручению президента, сейчас инициатива обсуждается с участниками рынка, пишет РБК. В ЦБ уточнили, что окончательные решения еще не приняты.

Сейчас банки почти не выдают кредиты по плавающим ставкам, но банки планируют развивать такие продукты, и ЦБ указывал на риски, которые могут возникнуть у заемщиков по займам с нефиксированной ставкой.

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Регулятор предлагает законодательно установить ряд параметров для кредитов с переменной ставкой. В частности, ограничить максимально допустимое значение плавающей ставки не более чем на 2 п.п. от изначальной, установить срок возможного «удлинения» кредита (не более чем на три года), чтобы сохранить размер платежа. Долгосрочные кредиты очень чувствительны даже к небольшому изменению процентной ставки: если по займу сроком на 15 лет ставка вырастет с 7% до 9%, то ежемесячный платеж вырастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту — на 34%.

ЦБ предлагает также обязать банки информировать заемщиков о том, как может вырасти их платеж, если ставка по кредиту изменится, а предупреждать об изменении ставки необходимо за 15 дней. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин считает предлагаемые лимиты вполне адекватными. Для заемщиков может быть важно, как часто банк сможет менять процентную ставку и сразу повышать ее до предельного значения, говорит юрист Forward Legal Евгений Каркаус.

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В Сбербанке считают, что некоторые ограничения, которые предлагает ЦБ, делают кредиты с плавающей ставкой невыгодными ни для банков, ни для заемщиков. Главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников указывает, что при небольшом запасе по изменению ставки банк нее сможет предложить клиенту плавающую ставку заметно ниже, чем по ипотеке с фиксированным платежом. Если продукт заранее дискредитируют, меньше шансов, что он в принципе появится, считает эксперт.