«На ваше имя пробуют взять кредит. Срочно расскажите о счетах». Новая схема мошенничества

Ради кражи денег со счетов россиян преступники изобретают все новые способы. Теперь людям рассказывают, что они проходят пострадавшими по уголовному делу. Как не попасться и не отдать ворам все.

Мошенники совершенствуют схему обмана со «звонком из полиции». Они придумывают все более правдоподобные сценарии. «Сравни ру» выяснил, может ли правоохранитель позвонить человеку, если тот не сообщал о мошенничестве, что делать, если поступил такой звонок, и какую информацию полицейский вправе узнать по телефону.

Схема обмана

Об очередном варианте обмана по телефону рассказала в Facebook психолог Елена Голяковская.

Елене позвонила женщина, которая представилась старшим следователем ГУ ОВД Ефремовой Еленой Сергеевной. Она сообщила, что расследует дело, по которому психолог проходит потерпевшей: якобы некий Буйнов Олег Павлович 1991 года рождения задержан с поличным с полным пакетом документов Елены Голяковской в банке при попытке взять потребительский кредит на ее имя.

«Следователь Ефремова» расспросила девушку, где она могла засветить свои данные и в каких еще банках у нее есть счета и кредиты. Потом собеседница пообещала отправить в Центробанк заявку для проверки всех счетов Елены и сказала, что соединит ее по доверенной линии с представителем ЦБ, а он расскажет, как обезопасить счета.

«Представитель Банка России» сказал, что Елене должно прийти смс, и попросил назвать код из него. «Ваши слова расходятся с тем, что вы должны сейчас сделать, по словам следователя», — отметила Елена, после чего ее переключили на следователя. Следователь начала убеждать назвать код из сообщения: «Это же сотрудник банка его спрашивает!». После этого Елена рассмеялась и положила трубку.

Во время разговора психолог успела проверить в интернете имя Олега Буйнова, который якобы пытался взять кредит на ее имя. Она сразу нашла несколько историй о мошенничестве.

Развод по телефону с расследованием дела сделан грамотно, отмечает Елена Голяковская. По словам психолога, при словах «старший следователь», «уголовное дело», «потерпевший», «взять на ваше имя кредит» становится тревожно и страшно, мозг переключается из режима разумного обдумывания на тревогу.

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Могут ли правоохранители расследовать дело о мошенничестве без обращения потерпевшего

По закону, дело о мошенничестве может быть возбуждено без заявления потерпевшего — на основании информации из СМИ или заявления от третьего лица. Однако на практике такое встречается редко, только если событие резонансное, говорят юристы.

Что касается сведений о перемещениях денег на счетах человека, то это банковская тайна. Доступ к ней можно получить только по решению суда. Поэтому маловероятно, что следователи будут заниматься делом о мошенничестве без заявления потерпевшего. Кроме того, полиция не будет переводить звонки в Центробанк или службу безопасности банка.

Могут ли правоохранители звонить человеку, который к ним не обращался

Ни один закон не предусматривает проведения каких-либо действий в «телефонном» режиме, говорит кандидат юридических наук, адвокат и председатель МКА «Инконсалт» Алексей Кирсанов.

Если сотрудник хочет получить от гражданина какую-либо информацию, то по телефону он максимум может пригласить человека к себе или договориться, когда подъедет сам, — поясняет юрист. — Любая информация, которую человек сообщает сотрудникам силовых структур, обязательно оформляется письменно в виде протокола допроса или опроса, если его проводит оперативник.

Если от человека требуются какие-либо действия, то это оформляется как оперативно-разыскное мероприятие. Например, передача кода доступа из СМС должна быть оформлена в виде оперативного эксперимента, как снятие информации с технических каналов связи с вынесением постановления или как судебное решение.

Что делать, если звонят из полиции

В случае звонка из полиции юристы рекомендуют действовать так:

1. Спросить у собеседника имя, фамилию и должность.

2. Уточнить, из какого отделения он звонит.

3. На официальном сайте найти телефон отдела и позвонить туда, узнать, работает ли у них такой сотрудник; если работает — попросить соединить с ним.

4. Если сотрудник с нужным именем и фамилией действительно есть и с ним соединят — уточнить, звонил ли он вам и по какому поводу.

При этом на просьбы сообщить какую-либо информацию лучше отвечать так: «Если у вас есть ко мне вопросы — вызывайте в установленном порядке», — говорит адвокат Алексей Кирсанов.

О чем нужно всегда помнить

Полиция не будет звонить, чтобы поговорить о вашем счёте в банке и утечках данных, и точно не будет обсуждать такие детали по телефону. Все это обсуждается при личной встрече.

МВД уже разрабатывает сервис «Антимошенник». Он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Пользователь также сможет создать «белый список» с номерами, которые не нужно блокировать.

Сервис добавят в мобильное приложение МВД, выпустить обновление планируется до 25 декабря.

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