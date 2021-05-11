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В России готовят «добровольный запрет» на кредитование. Он поможет бороться с мошенниками

В России готовят «добровольный запрет» на кредитование. Он поможет бороться с мошенниками
Автор фото: Bicanski. Иллюстрация: Pixnio.com

Инициатива подразумевает возможность для каждого банковского клиента установить запрет на выдачу потребкредитов по умолчанию. Банки поддерживают идею, но она может усложнить кредитование граждан.

#КРЕДИТЫ#БАНКИ#НОВОСТИ

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка готовят законопроект о «добровольном запрете» на кредиты для россиян, пишет РБК. Поправки в ГК РФ и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» позволят гражданам по желанию указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. Внести документ в Госдуму могут уже в июне.

Согласно идее, банковский клиент сможет в любой момент вводить и отменять возможность выдачи любых кредитов и займов на его имя. Пока действует запрет, банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении займа на имя клиента, а если договор все же будет заключен, кредиторы не смогут требовать погашения задолженности или передавать долг коллекторам. По замыслу разработчиков инициативы, она позволит гражданам защититься от попыток мошенников оформить на них кредиты. 

Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников, — говорит Антон Гетта, зампред комитета Госдумы по финансовому рынку.

Снять запрет на кредитование можно будет через «Госуслуги» или лично обратившись в банк, ограничения будут сняты в течение 10 дней. Такое решение предложено, чтобы не допустить злоупотребления новым инструментом, говорит г-н Гетта

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Банки в целом поддерживают добровольный запрет на потребкредитование. По мнению первого зампреда Совкомбанка Сергея Хотимского, это может помочь гражданам избавиться от зависимости брать займы в МФО. Для обманутых заемщиков закон упростит оспаривание сделок, говорит директор департамента аналитики и развития розничного бизнеса МКБ Рустам Идрисов.

Однако важно, чтобы реализация запрета не снизила доступность кредитования для клиентов из-за увеличения сроков рассмотрения кредитных заявок и усложнения процесса, отметили в ВТБ. Оптимальным решением было бы хранить информацию о запрете кредитования в бюро кредитных историй, считают в банке.

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Действенной меру на добровольный запрет кредитования считают и в ЦБ: это поможет в тех случаях, когда мошенники дистанционно провоцируют клиента совершить какие-либо действия в их пользу, а также в случае оформления займов онлайн, с использованием персональных данных человека.

Автор: Андрей Пермяков
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