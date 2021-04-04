Вклад с огромным процентом. Мошенники придумали новый способ выманить у россиян деньги

На звонки от якобы службы безопасности банка реагирует все меньше граждан. Но это не значит, что преступлений с кражами со счетов будет меньше. Теперь людям предлагают изменить проценты по вкладу.

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они предлагают россиянам оформить вклад под высокий процент. Тем, кто заинтересовался, присылают ссылку на якобы страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль от банковского приложения.

Сбербанк уже разослал своим клиентам письма, в которых сказано: «Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка».

Екатерина Килюшева, руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies, рассказала РИА Новости, что мошенники используют универсальную схему для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. Потенциальным жертвам они или звонят, или отправляют письма на электронную почту.

Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка, — рассказала Килюшева.

Она пояснила, что «переключение» мошенников на схему с вкладами вполне логично. Россияне наконец запомнили, что сообщать коды из смс для подтверждения операций и цифры с обратной стороны карты нельзя никогда и никому. А в заманчивом предложении от банка многие могут не увидеть ничего подозрительного. В итоге люди вводят свои учетные данные на фейковой странице.

В пресс-службе Банка России сообщили, что знают об этой мошеннической схеме:

С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте, — пояснили ЦБ.

Все схемы мошенников в итоге сводятся к одному: узнать у жертвы данные банковской карты и/или пароль из смс, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет. Центробанк советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.

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