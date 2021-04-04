Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.04
76,07
89,59
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Вклад с огромным процентом. Мошенники придумали новый способ выманить у россиян деньги

Вклад с огромным процентом. Мошенники придумали новый способ выманить у россиян деньги
Иллюстрация: pixabay.com

На звонки от якобы службы безопасности банка реагирует все меньше граждан. Но это не значит, что преступлений с кражами со счетов будет меньше. Теперь людям предлагают изменить проценты по вкладу.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они предлагают россиянам оформить вклад под высокий процент. Тем, кто заинтересовался, присылают ссылку на якобы страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль от банковского приложения.

Сбербанк уже разослал своим клиентам письма, в которых сказано: «Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка».

Екатерина Килюшева, руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies, рассказала РИА Новости, что мошенники используют универсальную схему для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. Потенциальным жертвам они или звонят, или отправляют письма на электронную почту.

Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка, — рассказала Килюшева.

Она пояснила, что «переключение» мошенников на схему с вкладами вполне логично. Россияне наконец запомнили, что сообщать коды из смс для подтверждения операций и цифры с обратной стороны карты нельзя никогда и никому. А в заманчивом предложении от банка многие могут не увидеть ничего подозрительного. В итоге люди вводят свои учетные данные на фейковой странице.

В пресс-службе Банка России сообщили, что знают об этой мошеннической схеме:

С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей как правило гораздо больше денег, чем непосредственно на карте, — пояснили ЦБ.

Все схемы мошенников в итоге сводятся к одному:  узнать у жертвы данные банковской карты и/или пароль из смс, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет.  Центробанк советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.

Читайте также: Людей и компании в России атакуют новые мошенники и шифровальщики. Чьи деньги под угрозой

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Деловой квартал» вошел в рейтинг самых цитируемых СМИ«Деловой квартал» вошел в рейтинг самых цитируемых СМИ
  • КРСУ и собственники частной клиники не могут договориться о погашении долга в ₽89 млнКРСУ и собственники частной клиники не могут договориться о погашении долга в ₽89 млн
  • Три года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис ЛепинскихТри года без E96. Чем теперь занимаются его основатели Дмитрий Пивоваров и Борис Лепинских
  • «Не планируйте даже на пять лет вперед. Ваша карьера — это туман неопределенности». Мнение«Не планируйте даже на пять лет вперед. Ваша карьера — это туман неопределенности». Мнение
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.