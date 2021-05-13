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Евросоюз заподозрил Россию в попытке интегрировать непризнанные республики Донбасса

Евросоюз заподозрил Россию в попытке интегрировать непризнанные республики Донбасса
Автор фото: Zephyrka. Иллюстрация: Pixabay.com

ЕС считает, что Россия готовит присоединение непризнанных Донецкой и Луганской народных республик — на этом фоне Евросоюз предлагает поддержать Украину. В Кремле же «не планируют никого поглощать».

#УКРАИНА#НОВОСТИ

Евросоюз считает, что Россия готовит постепенно фактически присоединить Донбасс, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ, который ЕС предоставил странам-участникам. В нем говорится, что такие шаги Кремля, как организация выборов в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках, выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных Украине территорий в Россию».

В Кремле много раз подчеркивали, что не планируют присоединять Донбасс, отмечая приверженность мирным соглашениям 2015 г., согласно которому регион получит существенную автономию в составе Украины. Потенциально такая автономия даст Донбассу право вето на вступление Украины в состав НАТО и Евросоюза: эти шаги поддерживают большинство жителей Украины, но не президент России Владимир Путин.

Обновление. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после публикации заявил, что «Россия не планирует никого поглощать. Никогда этим не занималась». 

Евросоюз предлагает предпринять ряд мер по поддержке Украины, в том числе:  

  • Усилить поддержки в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации»
  • Помочь программе вакцинации граждан Украины от коронавируса
  • Укрепление энергетической безопасности для снижения зависимости от России
  • Рассмотреть вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности
  • Активизировать усилий по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и части Донбасса.

При этом в Евросоюзе указывают, что в документе не подчеркиваются другие меры, которые должна осуществить Украина, в частности, усилить борьбу с коррупцией. 

Евросоюз нередко критикуют за то, что он не зашел в антироссийских санкциях так далеко, как США. Дальнейшие меры будут зависеть от «дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», говорится в документе.

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Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»

В апреле напряженность между Россией и Украиной усилилась, стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта на Донбассе. Россия провела недалеко от украинских границ военные учения с участием более 100 тыс. человек, а затем частично отвела силы. 

У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но в то же время создает все предпосылки для эскалации, — говорил президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля.

Автор: Андрей Пермяков
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