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Патрушев исключил открытое вмешательство РФ в конфликт на Украине и готов работать с США

Патрушев исключил открытое вмешательство РФ в конфликт на Украине и готов работать с США
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«У российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды. А вот поле для сотрудничества обширное». Секретарь Совбеза выступил за нормализацию отношений с Западом.

#США#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Россия не вынашивает планы по открытому вмешательству в украинский конфликт после обострения ситуации на Донбассе, но за ситуацией внимательно следят, и исходя из ее развития будут приняты конкретные меры. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту». 

Он также сравнил интервью президента Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского президента Владимира Путина убийцей, с Фултоновской речью британского премьера Уинстона Черчилля, положившей начало Холодной войне. Но пояснил, что в России «очень бы не хотели» новой эпохи длительного противостояния на грани войны и не ждут от США извинений.

У российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология. А вот поле для сотрудничества обширное… Многолетняя история отношений России и США показывает, что в решающие моменты наши государства демонстрировали способность налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия, — заявил Патрушев. 

Поэтому он рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог — прежде всего по сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, где уже есть позитивные примеры. Контакты двух стран по линии Совета безопасности РФ продолжаются: недавно Патрушев говорил по телефону с помощником президента США по нацбезопасности Салливаном «в спокойной, деловой атмосфере». 

Другое дело, что диалог не нужно ограничивать одними лишь официальными переговорами. Есть еще и так называемая дипломатия второго трека, и потенциал у нее весьма солидный. Я имею в виду контакты между научными сообществами двух стран, в сфере культуры, искусства, гуманитарного сотрудничества, — добавил Патрушев.

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Вместе с тем он высказал немало претензий в адрес США: необоснованные обвинения в адрес России и-за кибератак, утверждения, что Америка разрабатывает биологическое оружие в лабораториях у российских и китайских границ, медленное уничтожение химического оружия. 

«Все дело в геополитической стратегии, которую реализуют США и их союзники, разоряя весь мир и отстаивая собственную гегемонию как единственно допустимый вариант мироустройства. <…> Если отдельному человеку или многим государствам не повезло перейти дорогу западным элитам, можно быть уверенным, что его не спасут никакие международные договоры об иммунитете или прогрессивные законы о неприкосновенности собственности и банковской тайне», — говорит Николай Патрушев.

Он добавил также, что для России важно взаимодействовать с Европой, «но быть вместе с Европой любой ценой — это не идея фикс российской геополитики». 

И все же мы исходим из того, что в нынешней непростой международной обстановке сценарий нормализации отношений был бы оптимальным. Он соответствовал бы не только интересам Москвы и Вашингтона. Так было бы лучше для всего человечества, — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

 
Автор: Андрей Пермяков
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