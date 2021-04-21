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Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»
Иллюстрация: Пресс-служба президента Украины

«У наших границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом».

#УКРАИНА#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Накануне он выступил с обращением к украинцам, в котором заявил, что Украина не хочет войны, но готова к ней. 

У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но в то же время создает все предпосылки для эскалации, — заявил Зеленский. 

Он добавил, что украинцам нужны «четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды». Зеленский добавил, что говорил с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, и они готовы финансово поддерживать Украину и вводить жесткие санкции. 

Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь, — сказал Владимир Зеленский.

Россия начала стягивать войска к украинской границе в конце марта, на фоне обострения конфликта между Украиной и непризнанными республиками ДНР и ЛНР. Украина обвинила РФ в создании напряженности в регионе, Кремль называл перемещение войск учениями, которые никому не угрожают. По данным Wall Street Journal, возле украинских границ размещены около 80 тыс. российских военнослужащих.

Автор: Андрей Пермяков
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