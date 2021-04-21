Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, «где идет война»

«У наших границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Накануне он выступил с обращением к украинцам, в котором заявил, что Украина не хочет войны, но готова к ней.

У наших государственных границ сконцентрировано большое количество российских войск. Официально Россия называет это учениями. Неофициально весь мир называет такие вещи шантажом. Волнует ли это нас? Да. Требует ли Украина и ее международные партнеры отвести войска от наших границ? Да. Ведь Российская Федерация постоянно повторяет, что она хочет мира, но в то же время создает все предпосылки для эскалации, — заявил Зеленский.

Он добавил, что украинцам нужны «четкие сигналы, что на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды». Зеленский добавил, что говорил с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, и они готовы финансово поддерживать Украину и вводить жесткие санкции.

Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь, — сказал Владимир Зеленский.

Россия начала стягивать войска к украинской границе в конце марта, на фоне обострения конфликта между Украиной и непризнанными республиками ДНР и ЛНР. Украина обвинила РФ в создании напряженности в регионе, Кремль называл перемещение войск учениями, которые никому не угрожают. По данным Wall Street Journal, возле украинских границ размещены около 80 тыс. российских военнослужащих.