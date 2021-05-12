Ежемесячно 174 тыс. руб. Именно столько нужно для счастья жителю Екатеринбурга

В Екатеринбурге размер желаемой зарплаты, гарантирующей спокойствие и безопасность, растет месяц за месяцем. В апреле была зафиксирована максимальная за всю историю исследований сумма.

С начала 2021 г. рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину стало нужно больше на 4,2%. Оказалось, что жителям Екатеринбурга нужно больше, чем среднестатистическим россиянам. Опрос провел портал SuperJob среди представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), но, например, в 2017 году счастье оценивали еще выше, в 184 тыс. руб. ежемесячно. Жителям Екатеринбурга для счастья нужно зарабатывать 174 тыс. руб. в месяц, с января сумма выросла на 4 тыс. руб. Это максимальная сумма, зафиксированная за всю историю проведения исследования с 2018 г. Минимальная была зафиксирована в 2019 и январе 2021 г., когда екатеринбуржцам было достаточно 170 тысяч рублей в месяц.

Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35—44 лет — 198 тыс. руб. Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80 тыс. руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц.

Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности, — комментируют респонденты.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц, во Владивостоке — 200 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — 195 тыс. руб. Санкт-Петербург на четвертом месте со 183 тыс. руб. Самые скромные притязания у жителей Кирова (132 тыс. руб. в месяц), Оренбурга (136 тыс. руб.) и Липецка (137 тыс. руб.).

Напомним, в начале мая DK.RU писал о стремительном сокращении сбережений россиян. Люди начали тратить заметно больше, чем зарабатывают. За первый квартал доходы граждан России составили 14,3 трлн руб., а расходы превысили 14,9 трлн руб., следует из отчета Росстата.

Упала и прибыль от предпринимательства. Но сильнее всего, оценке ЦМАКП, с начала года падали ненаблюдаемые доходы граждан, в том числе теневые.