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Реальные доходы россиян снизились. Упала прибыль и от предпринимательства

Реальные доходы россиян снизились. Упала прибыль и от предпринимательства
Автор фото: Josh Appel. Иллюстрация: unsplash.com

В структуре доходов все больше доля зарплат, а тогда как прибыль от предпринимательской деятельности и социальных выплат упала, а доходы от собственности стагнируют.

#КРИЗИС#НОВОСТИ

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2021 г. снизились на 3,6% к первому кварталу прошлого года, подсчитал Росстат. В номинальном выражении денежные доходы в среднем на душу населения выросли на 3% до 32 612 руб., а среднемесячная начисленная зарплата в феврале 2021 г. увеличилась на 7,8% в годовом выражении до 51 229 руб. 

В первом квартале 2021 г. в структуре доходов граждан увеличилась доля оплаты труда: ее доля — 64,2%, в том числе зарплаты сотрудников организаций — 46,8%. Годом ранее показатели составляли 63% и 45,8% соответственно. При этом снизились доходы от предпринимательства, с 5,9% до 5,7%, социальных выплат — с 22,1% до 21,7% и прочих денежных поступлений, с 4,9% до 4,3%. Доля доходов от собственности сохранилась на уровне I квартала 2020 года — 4,1%.

По оценке ЦМАКП, быстрее всего падали ненаблюдаемые доходы граждан, в том числе теневые. 

Реальные доходы снизились по нескольким причинам: инфляция, которая съела минимум 1 п.п., оценивает Александр Исаков из «ВТБ Капитала», высокая база марта 2020 г., уход граждан из банковских вкладов на финансовые рынки — последнее уменьшает объем ненаблюдаемых доходов, так как у Росстата адекватных возможностей наблюдения таких поступлений.

Отчетность за первый квартал 2021 г.  Росстат изначально должен был опубликовать 20 апреля, накануне послания Владимира Путина Федеральному собранию. В нем президент пообещал, что восстановить реальные располагаемые доходы граждан.
Автор: Андрей Пермяков
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