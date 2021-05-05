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Сбережения сократились на 600 млрд руб.: россияне тратят сильно больше, чем зарабатывают

Сбережения сократились на 600 млрд руб.: россияне тратят сильно больше, чем зарабатывают
Автор фото: Mathieu Stern. Иллюстрация: unsplash.com

Потребление растет на фоне падающих доходов, на фоне выросшей инфляции люди потребляют «как в последний раз», ожидая дальнейшего роста цен, считают аналитики.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

За первый квартал доходы граждан России составили 14,3 трлн руб., а расходы превысили 14,9 трлн руб., следует из отчета Росстата. Это больше, чем за первый квартал 2020 г. на 2,6% и 4,3% соответственно. При этом расходы граждан на покупку товаров и оплату услуг составили 12,59 трлн руб. — это на 3,6% больше, чем годом ранее. За этот же период сбережения граждан уменьшились на 604,3 млрд руб., тогда как в первом квартале 2020 г. — на 363,9 млрд. руб. Накопления граждан сокращались со скоростью 6,7 трлн руб. в день.

Ожидая дальнейшего ускорения роста цен, «люди, по ощущениям, потребляют «как в последний раз», сказал порталу Finanz.ru директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Потребление растет также за счет банковских кредитов: их выдача ускоряется и вскоре достигнет темпов конца прошлого года, говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

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За январь-март 2021 г. россияне взяли 1,217 трлн руб. новых займов, а общий размер задолженности физлиц превысил 21 трлн руб., а долговая нагрузка достигла нового рекорда в 11,7%.

Просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда, — говорит Станислав Мурашов.

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2021 г. упали на 3,6% к первому кварталу 2020 г. Быстрее всего падали ненаблюдаемые доходы граждан, в том числе теневые. 

Автор: Андрей Пермяков
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