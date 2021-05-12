«Ты не Бог, ты гнида». Что произошло в Казани и как подросток купил тысячу патронов

Трагедия Татарстана затронула всю страну. К гимназии №175, семь учеников и два учителя которой погибли, люди несут свечи и цветы. Нападавший задержан, он заявил, что понял свою божественную сущность.

При стрельбе в гимназии Казани погибли девять человек: семеро школьников и двое взрослых, ранено больше 20 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, двое детей — в критическом. На школу напал бывший ученик, на допросе он заявил, что осознал себя «богом». Уже вечером 11 мая около здания гимназии возник стихийный мемориал, люди несут к месту трагедии цветы, свечи, игрушки.

ВВС рассказывает о произошедшем, основываясь на разговорах с очевидцами и знакомыми погибших. Некоторые имена изменены.

Алиса З, ученица десятого класса, была на уроке английского языка, когда услышала хлопки и стрельбу. Одноклассники бросились к окнам, чтобы спуститься вниз по карнизу. Алиса сделать этого не успела и спряталась в соседнем кабинете.

Я забежала в другой класс по пути и сказала: «Стреляют». А потом по громкоговорителю директор объявил, что нужно закрыться, — рассказывает школьница. — Мы тихонечко сидели у окон. Слышали взрывы, выстрелы, крики. Потом в дверь постучали. По моим подозрениям, это был тот самый человек. Мы не отозвались.

Некоторое время спустя дверь в класс выломал ОМОН, школьников вывели на задний двор.

«Родителей внутрь не запускали. Они кричали: «Верните наших детей». Картина страшная, жуткая была. Паника», — описывает увиденное местный журналист Ренат Садыков, который оказался рядом со школой во время утренней пробежки и стал очевидцем трагедии.

Четвероклассница Амалия С. была в соседнем со школой корпусе, когда началась стрельба. Когда дети услышали выстрелы, учительница отпустила их на улицу. Амалия побежала к основному зданию школы, чтобы найти свою сестру, которая учится в средней школе. «Я встретила учительницу сестры. Она была пострадавшей — у нее была кровь на лице. Вокруг были машины скорой, полиция. Окна были разбиты, — рассказывает школьница.

Сестра Амалии выбралась из школы через центральный вход. Позже она рассказывала ей, что сначала не поверила, что в гимназии что-то случилось.

У нас часто бывает так, что «проверочная» сигнализация. Сестра сказала, что сначала было смешно. Но потом, когда она увидела, что окна выбивают, двери разбиты, везде кровь, тогда уже стало не смешно, а страшно», — говорит Амалия.

Школьница говорит: «Мы, кажется, видели этого человека». Речь идет о времени, когда ученики гимназии стояли на площадке перед зданием.

Происходящее в гимназии снимали жители дома напротив. К полудню десятки СМИ и телеграм-каналов публиковали снятые с разных ракурсов кадры, на которых было видно, как спасатели эвакуируют детей по приставным лестницам, а нападавшего скручивают перед школьным крыльцом.

Автор одного из роликов сняла, как два человека, предположительно школьники, прыгают на землю с третьего этажа.

«Тем самым человеком», которого видели и слышали ученики школы 175, оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Молодой человек закончил гимназию четыре года назад, 11 мая он пришел в альма матер с охотничьим ружьем Hatsan Escort. Лицензию на хранение оружия Галявиев получил всего за несколько дней до трагедии, 28 апреля.

Ружье и более тысячи патронов с картечью парень купил в Йошкар-Оле, городе в двух часах езды от Казани. Сотрудник, продавший ружье молодому человеку, рассказал телеканалу «Звезда», что тот «приобрел оружие на законных основаниях, предъявил лицензию на приобретение оружия, которая была полностью заполнена в надлежащем виде».

Утром во вторник Галявиев беспрепятственно дошел до школы с оружием. В сети есть видео, на котором видно, как он не скрываясь приближается к школе в черной маске и с дробовиком в руках. При этом сообщалось, что никто из прохожих не обратил внимание на парня с оружием в руках, ни одного звонка в полицию по этому поводу не поступило.

Галявиев открыл стрельбу еще на улице, около 9:18, не заходя в здание гимназии. Пули разнесли стекла дверей. Как писали СМИ, на шум вышел 62-летний Мулланур Мустафин — бывший преподаватель математики и муж классной руководительницы стрелка Альфии Мустафиной. В последние годы Мустафин занимался обслуживанием здания школы. В него Галявиев выстрелил первым. Мужчина получил огнестрельное ранение головы, паховой области и тазовых костей, но остался жив.

Вахтерша, сидевшая на первом этаже, успела спрятаться под стол, стрелок прошагал мимо нее. Именно она в 9:25 нажала на тревожную кнопку, вызвав Росгвардию.

Накануне утром СМИ писали, что нападавших двое, но эта информация не подтвердилась. Противоречивые данные поступали и о взрывах, которые слышали ученики. Вечером 11 мая Следственный комитет сообщил, что Галявиев действительно взорвал самодельное взрывное устройство на входе в гимназию. О последствиях взрыва рассказала уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова, которая вечером приехала к зданию.

Я прошла путем, которым шел преступник. Стекло, следы крови. Чудо, что не загорелась проводка от взрыва — там оголенные провода висят. К счастью, в этом месте, где обрушились стены, в районе раздевалки, в тот момент не оказалось детей, — рассказывает она.

Войдя в школу, Галявиев открыл беспорядочный огонь по всем, кто попадался ему на пути. Большинство его жертв учились в 8 «А» классе. Почему Галявиев пошел именно туда, неясно. Позже он ходил по коридору и дергал ручки дверей, пытаясь добраться до забаррикадировавшихся там детей.

Одной из жертв стрелка стала 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая вела урок у пятиклассников — услышав стрельбу, она вышла в коридор. По информации некоторых СМИ, она закрыла своим телом детей. Еще одна погибшая учительница — педагог начальных классов Венера Айзатова.

Первые сотрудники полиции появились у школы примерно через пять-семь минут после начала стрельбы. Галявиева задержали, он сдался силовикам. Детей из школы эвакуировал ОМОН. Они боялись открывать двери кабинетов и омоновцам.

Что известно о нападавшем

В апреле Галявиева отчислили из колледжа ТИСБИ («Татарский институт содействия бизнесу»). Как рассказали РБК в колледже, Ильназ был «тихим и неконфликтным студентом», но с января перестал появляться в колледже и не пришел на защиту практики и трех госэкзаменов. За это его отчислили.

В мае Галявиев завел телеграм-канал (был удален администрацией соцсети в день нападения). Оставить в нем он успел всего несколько записей. Стрелок писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», а за несколько часов до стрельбы пообещать убить много людей.

Видеозапись допроса юноши опубликовал канал «Еду в Татарстан». На нем снят Галявиев, который с голым окровавленным торсом лежит на скамье со связанными руками, говорит:

Я родился богом. Просто осознал я это! Месяца два назад я это осознал. А летом у меня начал пробуждаться монстр! Я начал всех ненавидеть конкретно! Я всегда всех ненавидел, но начал еще больше ненавидеть!

Речь подростка полна мата, он буквально выкрикивает каждое слово. Также он заявил, что «у него нет родителей, никогда не было матери».

Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Расследованием займется центральный аппарат СКР. Вопрос об аресте Галявиева будет рассматривать Советский суд Казани.

Мемориалы и день траура

Днем к школе начали приходить десятки людей. По обе стороны от полицейского оцепления быстро появились стихийные мемориалы — люди, многие в слезах, несли туда цветы, игрушки и свечи.

Отдельный мемориал организовали прямо у ворот школы, за которыми весь день не прекращали работать сотрудники ФСБ, СКР, МВД и МЧС. Вечером на дорожное ограждение у школы кто-то приклеил скотчем картонную табличку «Ты не Бог, ты гнида» — ответ на манифест стрелка.

Около шести вечера в гимназию зашел министр просвещения Сергей Кравцов. «Хочу выразить слова соболезнования родителям, родственникам... Погибло два педагога… Идут следственные действия», — побывав внутри, слова министр подбирал с трудом. Он добавил, что министерство отправило всем школам рекомендации по усилению безопасности.

Стихийные мемориалы возникли и в других российских городах - например, у представительства Татарстана в Петербурге. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. В среду в республике состоятся первые похороны погибших.

МНЕНИЕ

Философ и психолог Анна Кирьянова пишет по следам казанской трагедии:

— Бедные дети. Бедные родители. Только вот не надо говорить, что, мол, была охрана или не было — это неважно. Все равно бы убийца прошел в школу! Это как говорить, что двери запирать бессмысленно. Если надо, их выломать могут или замок отмычкой открыть…

Свою-то машину и квартиру, поди, запирают?

Вот теперь информация и появилась. Вахтер была. Просто вахтер вместо охраны. И то — именно эта вахтер успела нажать на тревожную кнопку. Потом ее ранили.

Вот видите. Даже просто-вахтер успела поднять тревогу. Возможно, это спасло нескольких детей.

А охрана нужна. Сейчас везде охрана. И почему-то бандиты и убийцы предпочитают идти туда, где охраны нет. И туда, где им не могут оказать сопротивление. К детям, например.

Раз уж вообразившие себя якобы «богом» проходят психиатрическую экспертизу и получают разрешение на оружие, охрана очень нужна. Даже необходима.

И сваливать все на соцсети, нехорошие фильмы, проблемы социума и прочее не надо. Раз выдают разрешение на оружие всем подряд. Для охоты. Само желание убивать животных в 18-19 лет у меня лично вызывает подозрение в психологическом, как минимум, здоровье субъекта. Городского жителя, тихого студента.

Нужна вооруженная охрана, коли так. Большие дядьки в форме с пистолетами. С настоящими.

Потому что агрессии будет все больше. И смелым вахтерам одним не спасти детей...

Читайте также: Охрана не поможет: что хотят сделать после стрельбы в Казани и что делать на самом деле

Ранее на DK.RU: Подросток устроил стрельбу в казанской школе, погибли девять человек