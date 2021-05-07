«Перевезем, дадим новую жизнь». Деревянный дом на ВИЗе, которому грозит снос, могут спасти

Глава ГК «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов предложил общественникам, которые занимаются восстановлением деревянной архитектуры Екатеринбурга, сделать дом частью проекта «Мариинские избы».

Дом на ул. Кирова, 59 в Екатеринбурге планировали отреставрировать активисты «Том Сойер Фест» — фестиваля по восстановлению деревянных домов. Однако, как сообщал DK.RU, проект находится под угрозой срыва. Выбранный для реставрационных работ дом оказался на территории, которую власти планируют расчистить под новое трамвайное кольцо. Общественники провели серию переговоров с властями и решили искать новый объект для реставрации.

Итог переговоров дал понять, что дому угрожает снос в ближайшие годы. Избежать сноса возможно либо переделав проект, либо перенеся дом на другое место. Ни то, ни другое на данный момент не кажется в достаточной мере реализуемым. Мы не можем так рисковать затраченными силами, верой волонтеров и средствами партнеров и вынуждены отказаться от этого варианта. Это было сложное решение, мы его приняли совместно с собственниками дома, обсудив все возможные сценарии, как сохранить дом. Мы считаем, что силами фестиваля этого не сделать. Нам всем стоит задуматься о том, как развивается район ВИЗа и каким мы хотим его видеть через несколько лет, — приводил DK.RU слова координатора фестиваля Любови Дегтевой.

О ситуации с домом на Кирова узнал глава компании «Пенетрон» Игорь Черноголов.

Я предложил организаторам «Том Сойер Феста» перенести дом в село Мариинск и воостановить его там — для этого есть аутентичные материалы 18-19 веков, — пояснил DK.RU бизнесмен.

Ранее мы рассказывали, что Игорь Черноголов начал новый проект в деревне Мариинск неподалеку от Ревды. Он намерен создать туристическую деревню с горнолыжным комплексом и экофермой. Одна из главных фишек проекта — архитектура. Предприниматель восстанавливает деревянные дома, которые стояли в деревне еще в 19 веке. Несколько построек уже отреставрировали, в том числе дом, которому 150-170 лет. У домов сохраняют старинный внешний облик, но устанавливают современную начинку. В проекте участвуют те же прхитекторы и дизайнеры, что восставливали здания в Нижней Синячихе, где расположен музей деревянного зодчества.

Проект «Мариинские избы» — как раз про сохранение деревянной архитектуры. Отличие мариинских домов от синячихинских в том, что их сюда не свозили со всех деревень — они тут и стояли. Мы отреставрировали их, подстроившись под старину. Установили новый санузел и т.д. Это старина с современным комфортом. Кроме того, в Синячихе — музей: зашел, посмотрел, вышел, «руками не трогать». В наших же домах можно пожить, посидеть на стульях. поспать на кровати или даже на печи, растопить ее, пироги испечь, — поясняет Игорь Черноголов.

Екатеринбургский дом с ул. Кирова может стать одним из первых перевезенных домов, которому дадут новую жизнь.

Места в селе много. У меня есть задумка — создать квартал деревянного зодчества. Это был бы хороший вариант для решения конфликта между застройщиками, которые хотят осовременить город, и теми, кто хочет сохранить старину. Деревянные дома можно перевозить в Мариинск, там восстанавливать, давать им вторую жизнь. А на их месте в городе пусть растут новые кварталы, — поделился планами Игорь Черноголов.

По его словам, в ближайшее время координатор «Том Сойер Фест» Любовь Дегтева посетит Мариинск и посмотрит площадку, куда можно перевезти дом.