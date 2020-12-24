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Теперь экологический. Игорь Черноголов запускает новый проект

Неподалеку от Мариинска расположен святой источник Платониды, который туристы любят посещать зимой
Неподалеку от Мариинска расположен святой источник Платониды, который туристы любят посещать зимой. Иллюстрация: OFF-ROAD клуб «Шунут4х4»

Собственник компании «Пенетрон» Игорь Черноголов начал строить экодеревню в селе Мариинск недалеко от Ревды. Он планирует восстановить село и привлечь туда туристов из других регионов России.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Как рассказывает Игорь Черноголов, он намерен восстанавливать уже имеющиеся дома и строить новые. Несколько старинных построек уже отреставрировали, в том числе дом 50-х годов 19 века. К работе над обновлением домов подключились специалисты, которые занимались турпроектом в Нижней Синячихе

Отличие мариинских домов от синячихинских в том, что их сюда не свозили со всех деревень — они тут и стояли. Мы отреставрировали их, подстроившись под старину. Установили новый санузел и т.д. Это старина с современным комфортом, — приводит слова Игоря Черноголова портал 66.RU.

Отдохнуть в обновленных избах можно будет уже в новогоднюю ночь.

Кроме того, Черноголов поделился дальнейшими планами по развитию этой территории.

Я хочу сделать туристическую деревню с горнолыжным комплексом, экофермой, массовыми мероприятиями. В перспективе, надеюсь, там будут проходить и спортивные соревнования международного уровня, — рассказал бизнесмен.

Отметим, экодеревня Игоря Черноголова — далеко не первый туристический проект, который запускают или планируют запустить в области. Недавно DK.RU рассказывал, что пермская компания «Северный Урал» собирается обустроить туристический маршрут «Перевал Дятлова — плато Маньпупунёр». Летом 2021 г. сотрудники организации и волонтеры установят на перевале модули для проживания. В компании рассказали, что выиграли грант от Ростуризма на реализацию проекта. Всего установка модулей потребует 4 млн руб., 2,8 млн из них выделит Ростуризм, остальное — собственные средства.

Автор: Инна Вейн
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