Теперь экологический. Игорь Черноголов запускает новый проект

Собственник компании «Пенетрон» Игорь Черноголов начал строить экодеревню в селе Мариинск недалеко от Ревды. Он планирует восстановить село и привлечь туда туристов из других регионов России.

Как рассказывает Игорь Черноголов, он намерен восстанавливать уже имеющиеся дома и строить новые. Несколько старинных построек уже отреставрировали, в том числе дом 50-х годов 19 века. К работе над обновлением домов подключились специалисты, которые занимались турпроектом в Нижней Синячихе

Отличие мариинских домов от синячихинских в том, что их сюда не свозили со всех деревень — они тут и стояли. Мы отреставрировали их, подстроившись под старину. Установили новый санузел и т.д. Это старина с современным комфортом, — приводит слова Игоря Черноголова портал 66.RU.

Отдохнуть в обновленных избах можно будет уже в новогоднюю ночь.

Кроме того, Черноголов поделился дальнейшими планами по развитию этой территории.

Я хочу сделать туристическую деревню с горнолыжным комплексом, экофермой, массовыми мероприятиями. В перспективе, надеюсь, там будут проходить и спортивные соревнования международного уровня, — рассказал бизнесмен.

Отметим, экодеревня Игоря Черноголова — далеко не первый туристический проект, который запускают или планируют запустить в области. Недавно DK.RU рассказывал, что пермская компания «Северный Урал» собирается обустроить туристический маршрут «Перевал Дятлова — плато Маньпупунёр». Летом 2021 г. сотрудники организации и волонтеры установят на перевале модули для проживания. В компании рассказали, что выиграли грант от Ростуризма на реализацию проекта. Всего установка модулей потребует 4 млн руб., 2,8 млн из них выделит Ростуризм, остальное — собственные средства.