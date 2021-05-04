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Общественники ищут дом, который смогут отреставрировать

Общественники ищут дом, который смогут отреставрировать
Иллюстрация: Том Сойер Фест

Известный фестиваль по восстановлению деревянной архитектуры вынужден срочно искать новый объект для реставрации в 2021 г. Выбранный ранее дом оказался под угрозой сноса.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Фестиваль по восстановлению деревянной архитектуры «Том Сойер Фест» в этом году оказался под угрозой срыва в Екатеринбурге. Координатор фестиваля Любовь Дегтева сообщила, что выбранный ранее объект в Верх-Исетском районе на ул. Кирова, 59 может быть снесен.

С нами связалась администрация города в лице мастерской генерального плана, сообщив, что прямо сейчас разрабатывают проект планировки территории на ВИЗе. Он включает трамвайное кольцо, где стоит выбранный нами дом. Мы договорились о встрече, на которой обсудили планы администрации на этот район и приняли совместное решение о сохранении дома по Кирова 59 в проекте, — сообщила Любовь Дегтева.

По ее словам, дальнейшая проработка вопроса с администрацией дала понять, что сохранение дома возможно в двух случаях.

Итог переговоров дал понять, что дому угрожает снос в ближайшие годы. Избежать сноса возможно, либо переделав проект, либо перенеся дом на другое место. Ни то ни другое на данный момент не кажется в достаточной мере реализуемым. Мы не можем так рисковать затраченными силами, верой волонтеров и средствами партнеров, и вынуждены отказаться от этого варианта. Это было сложное решение, мы его приняли совместно с собственниками дома, обсудив все возможные сценарии, как сохранить дом. Мы считаем, что силами фестиваля этого не сделать. Нам всем стоит задуматься о том, как развивается район ВИЗа и каким мы хотим его видеть через несколько лет, — считает координатор фестиваля.

Теперь общественники ищут новый дом для реставрации. Добавим, что накануне стало известно о том, что основатель движения «Уральский хронотоп» Олег Букин пытается спасти кирпичный дом в 90 км от Екатеринбурга. 

Автор: Анна Хлебникова
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