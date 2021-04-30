Самые большие бассейны Екатеринбурга закроют до 2022 г.

Последним днем работы «Калининца» станет 31 мая, в «Юности» можно будет поплавать до середины июня. Потом бассейны уйдут на реконструкцию: их будут готовить к Всемирным студенческим играм.

Капитальный ремонт бассейнов «Калининец» и «Юность» предусмотрен в программе подготовки к летней Универсиаде 2023.

Подрядчиков для проведения работ Администрация Екатеринбурга искала через сайт госзакупок. Стоимость контракта на реконструкцию «Юности» была оценена в 137,3 млн руб., «Калининца» — в 258,9 млн руб. (данные JustMedia.ru). Средства выделят из муниципального бюджета.

Победителем аукциона на реконструкцию «Юности» стало ООО «Арктика», тендер на ремонт бассейна «Калининец» выиграла СК «Березит». Завершить работы необходимо до конца 2022 г.

На это время детей переведут на занятия в частные бассейны или другие муниципальные спортивные учреждения.

Ранее DK.RU сообщил, что совладелец фитнес-центров «Адмиральский» и PORT FITNESS Игорь Губаев намерен в 2021 г. открыть фитнес-центр с бассейном на Бебеля, 35, на месте бывшего сельскохозяйственного рынка. Предприниматель рассчитывает, что спортивный объект будет востребован во время проведения Универсиады в 2023 г., поскольку в Екатеринбурге существует дефицит мест для профессиональных тренировок по плаванию:

Если к нам поступит предложение помочь с группой иностранцев, которым нужно где-то тренироваться, мы готовы их принять. Это важно для города, для области, тем самым мы хотим показать свою социальную значимость. Так что все это как подарок городу, — подчеркнул Губаев.

О ходе строительства объектов Деревни Универсиады — Дворца водных видов спорта, общежития для спортсменов, медицинских центров — DK.RU рассказал Тимур Уфимцев, генеральный директор компании «Синара-Девелопмент». Он подчеркнул, что в дальнейшем все эти сооружения не будут простаивать без дела.