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В Екатеринбурге на месте бывшего сельхозрынка откроют огромный фитнес-центр с бассейном

В Екатеринбурге на месте бывшего сельхозрынка откроют огромный фитнес-центр с бассейном
Иллюстрация: Яндекс.Пнорамы

Рынок запустили в 2012 г., но концепция оказалась невостребованной. Теперь в помещении расположится бассейн с дорожками по 25 метров, который сможет принимать профессиональных спортсменов.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Совладелец фитнес-центров «Адмиральский» и PORT FITNESS Игорь Губаев намерен в 2021 г. открыть фитнес-центр с бассейном по адресу Бебеля, 35, на месте бывшего сельскохозяйственного рынка, пишет ЕАН.

Общая площадь помещения, где расположится фитнес-центр, составляет 7 тыс. кв. м, из них 2 тыс. м приходятся на парковочную зону, расположенную в цокольном этаже комплекса.

Как рассказывал DK.RU, сельхозрынок «Арбуз» был открыт в Екатеринбурге в 2012 г., но уже в 2013 г. владельцы разочаровались в концепции и закрыли проект:

Екатеринбуржцам не нужны домашний творог и сметана. Люди перестали приезжать на рынок за фруктами, потому что ими торгуют на каждом углу. Мясная продукция также неинтересна. Кроме того, индивидуальных предпринимателей в городе оказалось не так много, — рассказывал Илдар Губаев, владелец рынка и отец Игоря Губаева.

После этого помещения были сданы в аренду торговой сети «Монетка», которая открыла там супермаркет «Райт». Затем собственники объекта решили перепрофилировать его под фитнес-клуб. Сейчас идет реконструкция помещений, в клубе готовят чашу под бассейн.

Игорь Губаев рассказал, что в клубах сети PORT-Fitness строят бассейны с дорожками длинной 25 метров, что является необходимым условием для проведения соревнований, в то время как многие фитнес-клубы ограничиваются длиной бассейна в 20 м.

Предприниматель рассчитывает, что спортивный объект будет востребован во время проведения Универсиады в 2023 г., поскольку в Екатеринбурге существует дефицит мест для профессиональных тренировок по плаванию:

Если к нам поступит предложение помочь с группой иностранцев, которым нужно где-то тренироваться, мы готовы их принять. Это важно для города, для области, тем самым мы хотим показать свою социальную значимость. Так что все это как подарок городу, — подчеркнул Губаев.

В PORT-Fitness отметили, что клуб уже сотрудничал с профессиональными спортсменами. Например, во время пандемии бассейном в PORT-Fitness пользовались атлеты из училища олимпийского резерва «Олимпиец».

Новый клуб получит название GRAND-Fitness, владельцы полагают, что он станет новой точкой притяжения для жителей Уралмаша, Сортировки и ВИЗа. После открытия он станет крупнейшим фитнес-клубом Екатеринбурга. 

Как рассказывал DK.RU, фитнес-клубы попали под серьезный удар из-за ограничений, которые были введены в связи пандемией коронавируса. В 2020 г., по оценкам участников, на рынке присутствовало около 300 клубов, первую волну коронавируса пережили 90% игроков. К осени отрасли восстановиться не удалось. Владелец сети фитнес-клубов Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба рассказывал, что продажи находятся на уровне 65% от октября 2019 г.

Автор: Екатерина Тарханова
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