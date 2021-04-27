Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.04
74,95
90,46
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На месте «Альфа-Банка» построят храм

На месте «Альфа-Банка» построят храм
Иллюстрация: рендер проекта храма Святой Екатерины

До конца года банк покинет здание Приборостроительного завода на улице Максима Горького, 17. «Русская медная компания» (РМК) Игоря Алтушкина предложила ему альтернативную площадку по соседству.

#СТРОЙКА#ХРАМ-НА-ДРАМЕ#НОВОСТИ

Территория Приборостроительного завода, большая часть которой принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК), рассматривалась в качестве одной из площадок для строительства храма Святой Екатерины. Основные инвесторы проекта — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

До сих пор его реализации препятствовало то, что часть помещений бывшего завода (9,6 тыс. кв. м.) принадлежит «Альфа-Банку». В течение многих лет здесь находится его головной офис. Но, похоже, стороны пришли к соглашению.

В середине апреля «Русская медная компания» приобрела ООО «Инкос», владеющее бизнес-центром «Сенат» (ул. М. Горького, 7а). Планируется, что туда переедет «Альфа-Банк», — об этом сообщил портал Znak.com со ссылкой на источник в РМК.

Напомним, вопрос о строительстве храма в честь покровительницы Екатеринбурга обсуждается более десяти лет. Вначале представители церкви и промышленники, готовые пожертвовать средства на возведение церкви, намеревались поставить объект на прежнем месте — сейчас это пл. Труда. Однако горожане вышли на митинг против строительства храма. Позже возникла идея возвести культовое сооружение в акватории городского пруда. Екатеринбуржцы опять провели протестную акцию: они обнимали пруд.

Следующий вариант — разместить храм в сквере у Тетра драмы — привел к открытым столкновениям горожан с правоохранителями. К решению вопроса подключился Владимир Путин. После этого власти региона и города провели опрос среди горожан, предоставив для выбора две площадки: территорию Приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и территории за Макаровским мостом (в границах ул. Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — ул. Челюскинцев). Как рассказывал DK.RU, свое мнение высказали 97 143 человека. Большинство — 56 008 участников — проголосовали за площадку на месте Приборостроительного завода.

В конце прошлого года Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило снос здания Приборостроительного завода.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Все обнулилось». Москвичи вытеснили новое заведение из центра Екатеринбурга«Все обнулилось». Москвичи вытеснили новое заведение из центра Екатеринбурга
  • «Будет еще круче, чем у нас сейчас». Фоторепортаж из передового IT-офиса на Широкой Речке«Будет еще круче, чем у нас сейчас». Фоторепортаж из передового IT-офиса на Широкой Речке
  • Компания Владимира Лисина готовит к продаже уральские активыКомпания Владимира Лисина готовит к продаже уральские активы
  • Названа самая богатая компания Свердловской областиНазвана самая богатая компания Свердловской области
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.