На месте «Альфа-Банка» построят храм

До конца года банк покинет здание Приборостроительного завода на улице Максима Горького, 17. «Русская медная компания» (РМК) Игоря Алтушкина предложила ему альтернативную площадку по соседству.

Территория Приборостроительного завода, большая часть которой принадлежит Уральской горно-металлургической компании (УГМК), рассматривалась в качестве одной из площадок для строительства храма Святой Екатерины. Основные инвесторы проекта — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

До сих пор его реализации препятствовало то, что часть помещений бывшего завода (9,6 тыс. кв. м.) принадлежит «Альфа-Банку». В течение многих лет здесь находится его головной офис. Но, похоже, стороны пришли к соглашению.

В середине апреля «Русская медная компания» приобрела ООО «Инкос», владеющее бизнес-центром «Сенат» (ул. М. Горького, 7а). Планируется, что туда переедет «Альфа-Банк», — об этом сообщил портал Znak.com со ссылкой на источник в РМК.

Напомним, вопрос о строительстве храма в честь покровительницы Екатеринбурга обсуждается более десяти лет. Вначале представители церкви и промышленники, готовые пожертвовать средства на возведение церкви, намеревались поставить объект на прежнем месте — сейчас это пл. Труда. Однако горожане вышли на митинг против строительства храма. Позже возникла идея возвести культовое сооружение в акватории городского пруда. Екатеринбуржцы опять провели протестную акцию: они обнимали пруд.

Следующий вариант — разместить храм в сквере у Тетра драмы — привел к открытым столкновениям горожан с правоохранителями. К решению вопроса подключился Владимир Путин. После этого власти региона и города провели опрос среди горожан, предоставив для выбора две площадки: территорию Приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и территории за Макаровским мостом (в границах ул. Энергостроителей — набережной Рабочей Молодежи — ул. Челюскинцев). Как рассказывал DK.RU, свое мнение высказали 97 143 человека. Большинство — 56 008 участников — проголосовали за площадку на месте Приборостроительного завода.

В конце прошлого года Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило снос здания Приборостроительного завода.