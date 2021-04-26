На месте закрывшего фитнес-клуба откроется новый

В Екатеринбурге завершается конфликт вокруг одного из старейших фитнес-клубов. Владелец задолжал клиентам 3 млн руб. Еще около 30 млн руб. клуб должен арендодателю.

Один из старейших клубов Екатеринбурга — «Сити-Фитнес» на Первомайской — был закрыт с началом пандемии в марте 2020 г. и не открылся после частичного снятия ограничений. На его месте арендодатель планирует запустить новый фитнес-центр.

Надеюсь, что это произойдет уже к сентябрю. Это будет один из спортивных клубов сети Drive Fitness. Я в данном проекте выступаю как соучредитель . Надеюсь, клиенты прежнего центра вернутся в знакомые стены, — рассказал в интервью ЕАН арендодатель, экс-депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Гаранин.

Клуб «Сити Фитнес» не вышел с «каникул» после частичного снятия ограничений летом 2020 г. Владелица клуба Анастасия Юсина тогда объясняла, что работать с 25-процентной загрузкой, как разрешили региональные власти, нерентабельно. В августе стало известно, что арендодатель Михаил Гаранин выселяет клуб за долги. Он предъявил претензии почти на 30 млн руб. Кроме того, претензии на 3 млн руб. за неоказанные услуги по купленным абонементам заявили 133 клиента клуба.

Я выиграл суды, к счастью, уже у бывших партнеров, им придется погасить долг за аренду площадей. Действительно, все завершилось, и сейчас я готов рассказать, что произошло, — отметил Михаил Гаранин.

По его словам, перебои с арендными платежами начались с 2016 г., к 2018-му «стали системой», и суды оказались «вынужденным шагом»:

С начала 2018 г. они стали регулярно нарушать свои обязательства, накапливая долг. Подчеркну еще раз: коронавируса и никаких связанных с ним проблем тогда и в помине не было. При этом в итоге мне перестали даже обещать «исправиться»: «Отстань», «Нам не до тебя», «У нас свои проблемы». В итоге на дату объявления карантина долг клуба составлял около 2 млн. <…> Главное, что зафиксировал суд: попытки арендатора сослаться на пандемию неправомерны, так как долг был накоплен до введения ограничений на работу фитнес-клубов.

Михаил Гаранин добавил, что, по его сведениям, оборот владелицы фитнес-центра был «достаточен, чтобы вовремя платить аренду».

Платить аренду они перестали, другие свои активы для исполнения личных обязательства не продали. А я свои продавал, чтобы платить коммуналку, охране, уборщицам, крышу от снега очищать и всю прочую текучку вести, — сказал Михаил Гаранин. — Итог: арендатор не платит, клуб закрыт на карантин, но с меня трясли все платежи и пени. А я-то где деньги на это возьму? Ладно, если бы это был ТРЦ, где потери от фитнеса можно было перекрыть доходами с остальных, работающих площадей. Но у меня только оздоровительный комплекс.

Напомним, ранее DK.RU приводил позицию Анастасии Юсиной. Она заявляла, что при реализации худшего сценария «Сити Фитнес» выполнит все обязательства перед клиентами в рамках действующего законодательства.