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Со старейшего фитнес-клуба взыщут десятки миллионов рублей

Со старейшего фитнес-клуба взыщут десятки миллионов рублей
Иллюстрация: nbcnews.com

Сначала финансовые претензии к владелице «Сити Фитнес» предъявил арендодатель, экс-депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Гаранин. Вслед за ним в суд отправились клиенты.

#ФИТНЕС#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

133 клиента намерены получить с «Сити Фитнес» 3 млн руб. через суд. Но это лишь «капля в море»: собственник здания на Первомайской, 77, где располагался фитнес-клуб, предъявил к его владелице Анастасии Юсиной претензии почти на 30 млн руб.  

Клуб «Сити Фитнес» не вышел с «каникул» после частичного снятия ограничений летом 2020 г. В августе стало известно, что арендодатель и экс-депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Гаранин выселяет его за долги.

25% от загрузки тренажерки и бассейна — это прямые убытки для нас. Аренда стоит 4 млн руб. в месяц плюс 1,5 млн руб. — фонд оплаты труда. Но такой режим работы неудобен и клиентам: потому что это очереди, возмущения, нарушенные планы. За время простоя у нас накопилось 16 млн руб. арендных платежей. Конечно, нам неоткуда взять эти деньги, потому что клуб закрыт. Плюс у нас есть платежи за коммунальные услуги», — так Анастасия Юсина прокомментировала ситуацию DK.RU.

Она подтвердила наличие конфликта с арендодателем и назвала расторжение договора попыткой давления. Тем не менее, владелица «Сити Фитнес» надеялась прийти к компромиссу с Михаилом Гараниным.

Однако тот отказался идти на уступки и потребовал полную сумму. Суд признал правоту арендодателя.

На апелляции суд решение о моей правоте оставил в силе, поэтому, я думаю, все (конфликт вокруг клуба) на этом закончится. Суд второй инстанции подтвердил законность расторжения договора аренды. Сейчас будем взыскивать. Там в районе 25–30 миллионов. Часть суммы вообще за 2018 и 2019 годы, а остальное уже за 2020-й, с пандемией, — сказал Михаил Гаранин (цитата по e1.ru).

Напомним, что Анастасия Юсина обещала, что при реализации худшего сценария «Сити Фитнес» выполнит все обязательства перед клиентами в рамках действующего законодательства.

DK.RU описал историю конфликта вокруг «Сити Фитнес» в материале «Это похоже на заказ».

После «каникул» фитнес-индустрия Екатеринбурга не досчиталась десятков клубов. В то же время некоторые игроки преодолели кризис. Владелец Bright Fit Алексей Романов рассказал о шагах, позволивших ему сохранить команду и бизнес.

Автор: Виктория Говорковская
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