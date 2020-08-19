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«Это похоже на заказ». Крупнейший фитнес-клуб Екатеринбурга оказался в центре скандала

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«Это похоже на заказ». Крупнейший фитнес-клуб Екатеринбурга оказался в центре скандала
Иллюстрация: «СитиФитнес»

Несмотря на то, что губернатор ослабил ряд ограничений и разрешил частичную работу фитнес-центров, один из крупнейших клубов не открылся. Клиенты опасаются, что их абонементы «сгорят».

#ФИТНЕС#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

В последние месяцы на дверях одного из крупнейших фитнес-клубов Екатеринбурга «СитиФитнес» на Первомайской, 77 появляются объявления о том, что центр прекратил работу с 12 августа, а всем держателям карт следует обращаться в Уральскую палату защиты потребителей. В социальных сетях владельцы клубных карт пишут, что фитнес-центр не возобновил работу после того, как губернатор снял часть ограничений, и обеспокоены, что клуб закроется, а клубные карты сгорят.

Михаил Гаранин, владелец помещения, где расположен «СитиФитнес», ранее в СМИ заявлял, что у клуба накопились долги перед поставщиками услуг, а собственники фитнес-центра имеют «постоянные задолженности за 2018, 2019 годы, в том числе и за коммуналку; с января по июнь они не платили ни копейки за коммунальные услуги» (цитата по 66.ru).

Собственник «СитиФитнеса» Анастасия Юсина в беседе с DK.RU рассказала, что ситуация, которая сложилась вокруг клуба, для нее необычна:

Мне непонятна ситуация с палатой по защите прав потребителей. Это коммерческая контора, которая почему-то заинтересовалась нашим клубом, что меня насторожило. Обычно юристы бесплатно такими делами не занимаются, а, насколько я знаю, никто из сотрудников этой конторы нашим клиентом не является. Люди из этой фирмы ежедневно ходят и вешают на наш клуб объявление, что они собирают клиентов, чтобы подавать коллективную жалобу, а мы, соответственно, каждый день эти объявления снимаем. Явно у всей этой истории есть какой-то заказчик. Второй момент: эта палата сообщает о коллективной претензии на мое имя. Но мне от клиентов ничего не поступало.

Анастасия Юсина объяснила, что фитнес-клуб был закрыт в конце марта по указу губернатора, тогда же руководство клуба заморозило все карты и до сих пор у всех клиентов они остаются неиспользованными. По ее словам, возобновление работы при 25% загрузки для огромного клуба площадью 4,5 тыс. метров нерентабельно. Кроме того, у нее есть вопросы к требованиям по организации работы фитнес-клубов:

У нас один из самых больших спектров фитнес-услуг в городе, «СитиФитнес» — это массовый клуб. Я не могу открыть клуб, пока нет четких рекомендаций по работе. Групповые занятия по 20 человек и разрешение на индивидуальные занятия — это не четкая рекомендация. Представьте, что я возобновляю работу огромного фитнес-центра, ко мне приходят клиенты, кто-то из них не может попасть на занятия, потому что есть ограничения по количеству. Будет скандал, ведь карты разморожены, а клиент не может посетить занятие. 25% от загрузки тренажерки и бассейна — это прямые убытки для нас. Аренда стоит 4 млн руб. в месяц плюс 1,5 млн руб. — фонд оплаты труда. Но такой режим работы неудобен и клиентам: потому что это очереди, возмущения, нарушенные планы.

Анастасия Юсина подтвердила DK.RU, что у клуба действительно есть конфликт с арендодателем, однако она надеется, что его удастся разрешить:

За время простоя у нас накопилось 16 млн руб. арендных платажей. Конечно, нам неоткуда взять эти деньги, потому что клуб закрыт. Плюс у нас есть платежи за коммунальные услуги. С арендодателем Михаилом Гараниным мы сотрудничаем уже 15 лет и надеемся, что нам удастся прийти к компромиссу. В любом случае, «СитиФитнес» стоял у истоков создания отрасли в Екатеринбурге и будет очень больно покидать город. С Михаилом Юрьевичем Гараниным вопросы мы все решим. Объявление о расторжении аренды — это давление на нас. Если произойдет непредвиденное и мы не сможем обслужить клиентов, мы переведем их в другие клубы города за свой счет.

Собственница клуба добавила, что состоит в нескольких чатах, которые организовали клиенты клуба и старается отвечать на все их вопросы:

Конечно, клиенты начинают сравнивать, говорят, что  другие крупные фитнес-центры с бассейнами открылись, например World Class. Но это элитный клуб и карты у них стоят других денег. Там иной формат обслуживания и сервиса. А у меня до 15% клиентов — пенсионеры. Мы очень рады, что дедушки и бабушки приходят к нам в бассейн, играют в настольный теннис, они занимают дневное время в нашем клубе. Если возобновить работу, то они все равно не смогут ходить. Опять начнутся претензии. Хотелось бы обратиться ко всем клиентам и попросить их подождать, сейчас самое время воспользоваться кредитом доверия. Я с уверенностью могу сказать: что бы ни случилось, клиенты не пострадают. Ситуация непростая, нервная, но все решим как-нибудь.

Добавим, что Анастасия Юсина также является членом наблюдательного совета Ассоциации операторов фитнес-индустрии России. Она рассказала, что сейчас для фитнес-клубов Москвы разработан защитный протокол, в котором четко прописано, какие требования должен выполнить клуб, чтобы клиентам было безопасно в нем находиться. Она отметила, что, если бы этот протокол был принят и в Свердловской области, тогда фитнес-клуб мог бы возобновить работу, при условии выхода из конфликта с арендодателем:

Сейчас передо мной стоит задача попытаться донести до Роспотребнадзора Свердловской области, что необходимо принять этот протокол. Я понимаю, что у меня есть две-три недели, чтобы решить ситуацию с клубом в Екатеринбурге, надеюсь на положительный исход.

«Это похоже на заказ». Крупнейший фитнес-клуб Екатеринбурга оказался в центре скандала 1Такое сообщение собственник клуба рассылает владельцам карт

Ранее представители бизнес-сообщества рассказывали DK.RU, что основные проблемы у владельцев фитнес-клубов могут начаться осенью, когда закончится действие скидок и субсидий на аренду, а клубы все еще не смогут работать на полную мощность. По оценкам участников рынка, порядка 30% фитнес-клубов не переживут кризиса, а те, кто сможет найти средства на возобновление работы, восстановятся не раньше декабря 2020 г.

Автор: Екатерина Тарханова
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