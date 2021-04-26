«Все обнулилось». Москвичи вытеснили новое заведение из центра Екатеринбурга

Небольшой бар вынужден было покинуть помещение спустя месяц после официального запуска. Его место займет московская компания, которая удвоила плату за аренду.

В Екатеринбурге закрылось еще одно заведение. True Rabbit Bar на ул. Первомайской официально проработал месяц. Затем арендодатель расторг договор, чтобы разместить в этом помещении другую компанию.

На арендодателя вышла московская компания и предложила удвоить плату за аренду, если нас выселят. Им было принципиально нахождение в этом районе. Мы хотели отставить свои права в суде, но получили документ о расторжении, который составлен очень грамотно. И у нас не осталось шансов на оспаривание данной ситуации. Главная претензия направлена к арендатору, а мы являемся субарендаторами, — рассказали It’s My City основатели True Rabbit Bar Александр Горелышев и Константин Дерягин.

По их словам, с момента открытия заведение работало успешно, и выручка еженедельно росла:

Мы каждый день развивались и становились лучше. Сейчас все обнулилось.

Владельцы намерены открыть новое заведение и ищут подходящее помещение.

Напомним, в Екатеринбурге за последнее время закрылось и открылось несколько заведений. Громкой историей стал конфликт между концертной площадкой «Дом печати» и арендодателем ООО «Татлинъ», который сдавал в аренду помещения в здании типографии «Уральский рабочий».

Из-за распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода, из-за чего не смог платить аренду. В конце апреля 2020 г. «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель договор с площадкой будет расторгнут. В январе 2021 г. Свердловский Арбитражный суд встал на сторону «Дома Печати». Владельца помещения обязали предоставить 100% отсрочку арендных платежей за время простоя и возможность гасить задолженность по аренде в срок до 1.01.2023 г. Кроме того, суд разрешил «Дому Печати» вернуться на арендованные площади. Однако затем стало известно, что на этом месте откроется молодежный бар с низкими ценами.