Суд признал незаконным выселение клуба «Дом Печати» и обязал вернуть ему помещение

Из-за пандемии клуб остался без доходов и не мог платить аренду, тогда владелец помещений расторг с ними договор аренды и выселил из здания в центре города.

Свердловский Арбитражный суд частично удовлетворил иск концертной площадки «Дом печати» в лице ООО «Униформс» к арендодателю ООО «Татлинъ». В решения суда сказано, что «Дом Печати» имеет право вернуться на площадку в типографии «Уральский рабочий», с которой арендодатель их выгнал в апреле 2020 г.:

Признать незаконным односторонний отказ ООО «Татлинъ» от 29.04.2020 от договора субренды нежилых помещений. Обязать ООО «Татлинъ» в течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу передать в пользование ООО «Униформс» помещения, указанные в п.1.1. договора субренды нежилых помещений.

Кроме того, суд обязал «Татлинъ» предоставить «Дому Печати» отсрочку по арендной плате с 18 марта 2020 г. и до 1 октября 2020 г.:

В период с 18.03.2020 до 01.10.2020 предоставляется отсрочка в размере 100% ежемесячной постоянной части арендной платы. Задолженность по оплате арендной платы за период предоставленной отсрочки следует гасить поэтапно с 01.01.2021 по 01.01.2023 ежемесячно равными платежами в размере 1/24 от суммы образовавшейся задолженности за период предоставления арендатору отсрочки.

Также представители «Дома Печати» требовали взыскать с арендодателя 318,6 тыс. руб. в качестве неосновательного обогащения, но в этой части суд не удовлетворил иск.

Генеральный директор ООО «Татлинъ» Станислав Цвеленьев заявил «Коммерсант-Уралу», что «более чем» удовлетворен решением суда и добавил:

Никто никуда не будет возвращаться, дождемся мотивировочную часть, там посмотрим.

DK.RU подробно рассказывал о ситуации с концертной площадкой «Дом печати». Из-за распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд. Позже представитель «Татлина» предложил вернуться в помещение с июня, но с арендной платой на 25% больше, чем была.

Руководство концертной площадки пыталось договориться с арендодателем об отмене или хотя бы уменьшении платы, однако «Татлинъ» на это не пошел.

Мы предложили, пока идет кризис, платить арендодателю 308 рублей с квадратного метра — за такую сумму они арендуют помещения у государства. Это могло бы стать каким-то промежуточным решением, — рассказал владелец «Дома печати» и «Теле-клуба» Олег Кумыш.

Такой вариант арендодателя не устроил, контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

В конце июня прокуратура вынесла директору «Татлинъ» представление о необходимости дать отсрочку по арендной плате для ООО «Униформс».

Между тем, продюсер клуба «Дом Печати» Семен Гальперин сообщил, что на площадку уже заехал новый арендатор. По его словам, в помещении уже ведет ремонт ООО «Бильярд Куб» из Красноярска, чтобы открыть бар «Че почем».

Ранее DK.RU рассказывал об еще одном важном судебном решении. Арендодатель хотел взыскать с владельцев бара «Мизантроп» более 1 млн руб. за простой помещения в 2020 г., однако суд встал на сторону бизнеса. Юрист, которая представляла интересы владельцев бара, сообщила:

Суд взыскал с арендатора арендные платежи за ковидный период — 0,0 руб., пени/штраф — 0,0 руб.

Как рассказывал DK.RU, бар «Мизантроп» закрылся в конце июля из-за разногласий с владельцем помещения.