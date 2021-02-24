«Дом Печати» — всё. На месте легендарного клуба откроют бар для студентов

Несмотря на судебные разбирательства между собственником помещения на Ленина, 49 и владельцами «Дома Печати», в здании Уральской типографии уже анонсировали открытие заведения для молодежи.

На месте клуба «Дом Печати», который располагался в здании Уральской типографии по адресу Ленина, 49, откроется молодежный бар с низкими ценами «Чё почём бар», пишет It’s My City.

Продюсер и создатель бара Сергей Маслаков рассказал изданию, что открытие в Екатеринбурге намечено на 26 марта, основной аудиторией бара должны стать студенты, которые учатся в УрФУ в здании на Ленина, 51:

Суть концепции — бар для молодежи с очень низкими, шоковыми ценами. Дешевле, чем дома и с тусовками нон-стоп. Екатеринбург — хороший, большой, красивый город. Мы рассматривали еще Казань, но там не нашлось подобного удачного помещения.

Сергей Маслаков добавил, что в баре будут проводить вечеринки и концерты. По его словам, интерьеры помещения практически не изменятся, владельцы бара решили сохранить стиль лофт, который остался от «Дома Печати».

Что касается кухни и ценовой политики, то салат «Цезарь» будет стоить от 126 руб., круг пиццы — от 130 руб., а коктейль — от 108 руб. Бар будет работать с 12 дня до трех-четырех часов ночи по будням, а по выходным — до шести утра. Вход на вечеринки будет платным — 300 руб.

Сергей Маслаков рассказал, что знает о разногласиях между владельцем помещения в здании Уральской типографии и собственниками «Дома Печати»:

Меня не интересуют вопросы, связанные с этой ситуацией. Я понимаю легенду помещения, у меня были подобные случаи в других городах за 30 лет работы. Мой хороший знакомый — лидер «Смысловых галлюцинаций» — выступал в поддержку помещения, но как получилось, так получилось. Договор аренды закончился — мы заехали. У нас договор зарегистрирован в регистрационной палате, мы получили лицензию на продажу алкоголя.

DK.RU подробно рассказывал о затяжном конфликте между концертной площадкой «Дом печати» и арендодателем ООО «Татлинъ», который сдавал в аренду помещения в здании типографии «Уральский рабочий».

Из-за распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода, из-за чего не смог платить аренду. В конце апреля 2020 г. «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель договор с площадкой будет расторгнут.

В январе 2021 г. Свердловский Арбитражный суд встал на сторону «Дома Печати». Владельца помещения обязали предоставить 100% отсрочку арендных платежей за время простоя и возможность гасить задолженность по аренде в срок до 1.01.2023 г. Кроме того, суд разрешил «Дому Печати» вернуться на арендованные площади.

Владельцы площадки позже рассказали, что договор аренды ООО «Татлин» у ООО «Униформс» закончился 15 января, так что закрытие клуба вопрос решенный.

Арт-директор Tele-Сlub Group Семен Гальперин подтвердил, что договор аренды действительно закончился, но владельцы «Дома Печати» не намерены сдаваться: