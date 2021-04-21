Офисы банка «Нейва» возобновили работу, несмотря на отзыв лицензии

Физические и юридические лица могут обратиться за выпиской по счетам, оставить заявление о включении в реестр требований кредиторов, а также забрать ценности из ячеек. Адреса офисов – на DK.RU.

Информация об отзыве лицензии у Банка «Нейва» появилась на сайте ЦБ РФ утром 16 апреля. Регулятор обвинил его в нарушении федеральных законов о банковской деятельности. В частности, требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А также в проводении в значительных объемах сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

В «Нейву» пришла временная администрация. Сегодня офисы банка открылись.

Адреса и расписание работы (источник — ЕАН):

Дополнительный офис «Центральный» (Екатеринбург, ул. Чапаева, 3А): пн-пт - с 09:00 до 18:00

Дополнительный офис «КРАУЛЯ» (Екатеринбург, ул. Крауля, 44): пн-пт - с 09:00 до 18:00

Дополнительный офис «Космонавтов, 40» (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 40): пн-пт - с 09:00 до 18:00

Дополнительный офис «Шварца, 14» (Екатеринбург, ул.Шварца, 14): пн-пт - с 09:00 до 18:00

Дополнительный офис «Огнеупорщиков, 7» (В.Пышма, ул. Огнеупорщиков, 7): пн-пт - с 09:00 до 18:00

Дополнительный офис БАНКА «НЕЙВА» ООО (Новоуральск, ул. Комсомольская, 13): пн-пт - с 09:00 до 18:00

Дополнительный офис «НИЖНИЙ ТАГИЛ» (Нижний Тагил, пр. Ленина, 61): пн-пт - с 09:00 до 18:00

Операционный офис «ЧЕЛЯБИНСК» (Челябинск, пр. Ленина, 36): пн-пт - с 09:00 до 18:00.

Напомним, что председатель правления банка «Нейва» Константин Левушкин подчеркнул, что банк не нарушил ни один норматив ЦБ. Он связал решение регулятора с текущей геополитической ситуацией.

Наша вина в том, что мы вовремя не почуяли смену направления регулятора. Граждане, покупающие доллары США, покупающие обязательства иностранного государства — это неправильно. Огорчает, что регулятор отозвал лицензию без объявления войны и без объяснения причин. Мы действительно торговали валютой в больших объемах, это была наша деятельность и наши клиенты зарабатывали на этом, — сказал он, выйдя к клиентам, собравшимся у дверей банка 16 апреля.

Заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов рассказал, как развивалась ситуация в последние месяцы, и поделился размышлениями о причинах отзыва лицензии на своей странице в соцсети Facebook: