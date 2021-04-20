«Подождите пару дней». Кто и когда возместит деньги вкладчикам банка «Нейвы»

22 апреля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявит результаты конкурса по отбору банков-агентов, которые вернут деньги клиентам «Нейвы». Выплаты начнутся уже на следующей неделе.

По оценкам АСВ, 97% вкладчиков Банка «Нейва» смогут полностью вернуть свои деньги за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования.

В целях создания комфортных условий для вкладчиков банка агентством будет задействована сеть структурных подразделений банков-агентов, которая позволит осуществлять выплату страхового возмещения во всех населенных пунктах субъектов Российской Федерации, где находились отделения банка. Агентство планирует начать выплаты страхового возмещения вкладчикам с 26 апреля 2021 г., — сообщили в департаменте общественных связей АСВ и добавили, что список банков-агентов и их адреса опубликуют на сайте АСВ 22 апреля в разделе «Банки/Страховые выплаты».

Размер страховой ответственности АСВ составит около 5,7 млрд руб, из них около 930 млн руб. — возмещение юридическим лицам, включая малые предприятия и некоммерческие организации.

Принимать заявления на выплаты и осуществлять их через банки-агенты АСВ будет в течение года, сообщает ЕАН. Для получения страхового возмещения вкладчику будет достаточно представить в банк-агент документ, удостоверяющий личность, а также заполнить заявление о выплате возмещения по форме, определенной Агентством. Бланки заявлений можно будет получить в подразделениях банка-агента или скопировать с сайта Агентства.

Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по вкладам, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» для соответствующего вида (категории) вкладов. Проценты по вкладам рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая, — пояснили в АСВ.

Рассчитать стоимость страхового возмещения вкладчики «Нейвы» смогут самостоятельно: с 26 апреля им станут доступны электронные сервисы АСВ, размещенные на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Требования вкладчиков к банку, превышающие страховое возмещение, будут удовлетворяться в соответствии с установленным законодательством порядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, — добавили в агентстве.

Напомним, 16 апреля Центробанк отозвал лицензию у Банка «Нейва» и назначил временную администрацию. По мнению регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. А также проводил в значительных объемах сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. Руководители банка рассказывали, что для них это решение стало неожиданным. Эксперты финансового рынка, которых опросил DK.RU, восприняли новость об отзыве лицензии у Банка «Нейва» крайне негативно.

Зампред правления банка «Нейва» Павел Ефремов высказал свой взгляд на причины закрытия банка: