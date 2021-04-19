«Возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков». Зампред «Нейвы» о причинах закрытия

Зампред правления банка «Нейва» Павел Ефремов изложил свою версию отзыва лицензии у кредитного учреждения. По его мнению, предписание об ограничении обмена валюты — лишь формальность.

Заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов рассказал о том, как развивалась ситуация вокруг банка и почему отзыв лицензии стал для руководителей неожиданным. По его мнению, повод для отзыва понятен, но истинные причины пока неизвестны.

На своей странице в соцсети Facebook он поблагодарил всех за слова поддержки и написал, что в своем пресс-релизе Банк России ссылается на многочисленные предписания «Нейве», но за последние 12 месяцев у банка было всего три предписания от регулятора.

«В ноябре прошлого года предписание о выводе одного кредита МСП из ПОС и досоздание резервов на 1 млн руб. — с нормативной точки зрения ситуация была спорная и, по нашему мнению, банк правомерно включил кредит в ПОС, но из-за 1 млн руб. резервов решили не вступать с ЦБ в методологические споры и просто исполнили предписание в день его получения;

— в январе немного ошиблись в статистической отчетности по форме 251 «структура платежей банка» за 4 квартал и получили предписание к исправлению и штраф 30 тыс. руб. — тоже понятно — сразу поправили отчет и переотправили в Банк России;

— в среду 14 апреля получили предписание об ограничении суммы продажи иностранной валюты до определенной суммы в месяц (снижение от текущих объемов примерно на 30%) — в четверг отправили ответ, что предписание будет исполнено и дополнительно проинформировали регулятора, что банк меняет бизнес-модель и исключает обмен валюты из основных операций, закрывает 10 офисов, которые специализировались на обмене валюты, и прочие мероприятия, но в пятницу получили отзыв лицензии», — написал Павел Ефремов.

Он считает, что решение об отзыве лицензии было принято заранее, а предписание об ограничении обмена валюты было нужно исключительно как формальность:

Сказать, что банк не боролся с сомнительными операциями при обмене валюты, я тоже не могу. По оценкам самого ЦБ, если летом они нас проинформировали, что оценивают объем сомнительных операций по обмену валюты как примерно 850 млн руб. в месяц, то осенью их оценка была уже на уровне 400 млн руб., а в феврале всего каких-то 150 млн руб. Критерии отнесения операций к сомнительным — это отдельная тема для большого поста. Пока только скажу, что к таковым относится ситуация, когда один и тот же человек провел операцию обмена валюты в одном банке, а потом в другом — ЦБ тут видит признаки дробления и записывает в сомнительные, но как банк должен узнать об операциях в другом банке без применения телепатии, ЦБ не говорит.

По мнению зампреда правления «Нейвы», чтобы банк вообще прекратил обмен валюты, было бы достаточно одного звонка из ЦБ с предупреждением или официального предписания.

Но почему-то решили убить весь банк, невзирая на то, что лишают 500 человек рабочих мест, не будет налогов в региональный бюджет, создают проблемы нескольким десяткам тысяч розничных клиентов, несколько тысяч предприятий малого и среднего бизнеса остались без оборотных средств и кто-то явно не сможет пережить этого, — считает Павел Ефремов.

Он также поделился своими размышлениями о причинах закрытия.

Есть, конечно, мысли о реальных причинах. Начиная с банального рейдерства в пользу эффективных менеджеров АСВ и заканчивая конспирологией, что таким образом обрубили проект по добавлению в экосистему сервисов для малого и среднего бизнеса одного отечественного ИТ-гиганта банковских услуг — сделка с банком находилась в финальной стадии и в ближайшее время возник бы реальный конкурент экосистемам госбанков. Узнаем ли мы когда-нибудь правду? — написал Павел Ефремов.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва» 16 апреля 2021 г. По мнению регулятора, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. А также проводил в значительных объемах сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. Руководители банка рассказывали, что для них это решение стало неожиданным. А эксперты финансового рынка восприняли новость об отзыве лицензии у Банка «Нейва» крайне негативно, писал DK.RU.