«Монетка» заработала за «пандемийный» 2020 год рекордную прибыль
Согласно финансовому отчету, прошлый год стал для компании самым успешным за 20 лет. Однако значительную часть прибыли одной из крупнейших торговых сетей региона принесла не продажа продуктов питания.
В 2020 г. чистая прибыль сети магазинов «Монетка» (бренд ООО «Элемент-Трейд») составила 3,9 млрд рублей. Это абсолютный рекорд для компании. В 2019 г. она получила 2,3 млрд руб., в 2018 г. — 1,5 млрд руб.
По сравнению с 2019 г. продуктовый ритейлер заработал на продажах вдвое больше, чем годом ранее — 4,7 и 2,2 млрд руб., соответственно.
Ранее финансовый директор сети Вячеслав Денисов отметил, что пандемия в целом положительно повлияла на продуктовый ритейл.
Не имея возможности путешествовать и посещать развлекательные мероприятия, люди стали покупать больше продуктов питания домой. Некоторые продукты, такие как сахар и подсолнечное масло, еще и подорожали. Но даже такой прирост обязывает нас работать над каждой статьей нашего бюджета. Нам важно оставаться эффективными, не повышая цены, а сокращая расходы и увеличивая рентабельность, — сказал он во время выступления на форуме Retail CFO 2020 (цитата по retail.ru).
По словам Вячеслава Денисова, рост чистой прибыли компании связан с продажей формата супермаркетов «Райт» и снижением расходов компании на аренду, логистику и коммунальные платежи.
Еще 1,9 млрд руб. «Монетке» принесли дивиденды от долевого участия в других организациях.
Торговая сеть была создана в 2001 г. Романом Заболотновым и Александром Жеребцовым. В 2007 г. 25% акций «Монетки» приобрели экс-владельцы сети «Копейка» и совладельцы обувного ретейлера «ЦентрОбувь» Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, которые занялись развитием столичной «Монетки» по франшизе. Сейчас у компании более 1600 магазинов.
В прошлом году журналисты JustMedia.ru прошлись по популярным продуктовым сетям в поисках самых дешевых продуктов. Тогда «Монетка» проиграла конкурентам.
Ранее DK.RU писал, что оборот розничной торговли в магазинах сети «Кировский» по итогам 2020 г. вырос на 2-3%. За прошедшие несколько лет ей впервые удалось закончить год в плюсе.
Напомним, что компания X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка» и «Перекресток», создала новую сеть «Чижик», работающую в формате жесткого дискаунтера. В конце минувшего года «Чижики» открылись в Москве. Но в 2021 г. собственники рассчитывают запустить около 40-50 магазинов по стране.