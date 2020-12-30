Игорь Ковпак: «Екатеринбург неплохо живет, удаленные города чувствуют себя хуже»

Несмотря на все опасения, обороты розничной торговли по итогам года у региональной сети оказались в плюсе. А вот второе направления бизнеса — сдача в аренду коммерческой недвижимости, в упадке.

Оборот розничной торговли в магазинах сети «Кировский» по итогам 2020 г. вырос на 2-3%. За прошедшие несколько лет розничной торговле впервые удалось закончить год в плюсе. Об этом в интервью Е1 рассказал владельцем сети супермаркетов Игорь Ковпак. По словам предпринимателя, это произошло из-за пандемии коронавируса: люди стали больше тратить денег на еду:

Вообще год был тяжелый, поскольку мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Никогда ранее такого не было. У нас значительно возросли затраты на маски, перчатки, санитайзеры, термометры и прочее. Была цель сохранить коллективы и их здоровье.

Игорь Ковпак добавил, что в этом году традиционно уральской сети предлагали сдать магазины в аренду федеральным ритейлерам:

Нам поступают предложения сдать их в аренду, но мы пока не готовы. Неплохо же получить 170 магазинов в аренду. В целом рынок продуктового ритейла стабилизировался, период больших слияний и поглощений прошел. Где-то мы открываем точки, где-то наши коллеги. Но не массово.

Еще одно направление бизнеса Игоря Ковпака — сдача в аренду коммерческой недвижимости. Это направление в период пандемии серьезно пострадало, особенно это касается небольших городов:

Многие вкладывали значительные средства в строительство коммерческой недвижимости. И сейчас объекты на отдаленных территориях приносят колоссальные убытки. Если Екатеринбург достаточно неплохо живет, то удаленные города чувствуют себя значительно хуже. Там многие закрывают свой бизнес, так как снизилась покупательская способность населения. В этой ситуации мы в большом минусе. Год назад для бизнеса подняли ставки по налогу на имущество, а с 2021 г. вырастут налоги еще и на землю. У нас есть объекты, которые год, два, три как выставлены на продажу. И никто не торопится их покупать.

Ранее основатель первой торговой сети в Свердловской области рассказывал, что для бизнеса начинаются тяжелые времена, поскольку покупательский спрос становится непредсказуемым, сообщал DK.RU.