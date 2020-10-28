Ставка на бедность: X5 Retail Group запускает жесткий дискаунтер

«Запомните это имя, я думаю, скоро оно будет таким же популярным, как «Пятерочка» и «Перекресток». Крупнейший ритейлер запускает новую сеть — с низкими ценами и собственными торговыми марками.

Компания X5 Retail Group, в которую входят «Пятерочка» и «Перекресток», создает новую сеть «Чижик», которая будет работать в формате жесткого дискаунтера. Об этом на «дне инвестора» сказал директор по стратегии ритейлера Владимир Салахутдинов, пишет Forbes. Цены в новой сети будут низкими или ниже средних, площадь магазина составит 200-250 кв. м, там будет представлено не более 800 единиц товара, причем 60% ассортимента составят собственные торговые марки — это станет отличительной особенностью сети.

X5 верит в сегмент дискаунтеров — «ситуация в стране будет только ухудшаться», сказал ранее Financial Times исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. По словам Салахутдинова, компания «взяла лучшее, что есть у зарубежных моделей дискаунтеров, добавив лучшие технологические ноу-хау X5». Ни одна из работающих в России сетей формата дисконтных магазинов сейчас не отвечает той бизнес-модели, которая будет реализована в «Чижике» — речь не только о низких ценах, но и о высокой доле СТМ, говорит он.

Это торговая марка продуктов высокого, достойного качества. Нас нельзя сравнивать с другими игроками, которые работают по акционной модели, предлагая товары по сниженным ценам, — говорит Салахутдинов. Предполагается, что разница в цене составит 15%.

Первая точка под новым брендом откроется 29 октября в Москве, до конца года планируется запустить еще несколько пилотных магазинов, а в следующем году — уже 40-50 штук. В планах — развить «Чижик» до масштабов, сопоставимых с «Пятерочкой» и «Перекрестком». Открытие одной точки дискаунтера потребует достаточно небольших капитальных затрат, и операционные расходы там будут ниже.

Запомните это имя, я думаю, скоро оно будет таким же популярным, как «Пятерочка» и «Перекресток», — подчеркнул Владимир Салахутдинов.

В России есть несколько крупных сетей формата дискаунтер, одна из самых известных — «Светофор». В последние годы она также усилила экспансию. Другая дискаунт-сеть — «Доброцен», которая открывает дискаунтеры в формате гипермаркета.

На рынок продуктового ритейла Екатеринбурга выходят новые игроки

С июля сеть дискаунтеров тестирует и второй крупнейший ритейлер, «Магнит» — они работают под брендом «Моя цена». Президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг отвергает , что такие планы связаны с предполагаемым обеднением населения страны.