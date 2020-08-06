На самой дорогой стройке Екатеринбурга началось возведение первого объекта

«Группа ЛСР» подписала договор на строительство общежитий для спортсменов Универсиады-2023. На площадке уже работает техника, ведутся работы по устройству фундамента первого объекта. Им станет трехсекционное здание, в котором смогут проживать порядка 1,70 тыс. спортсменов, сообщает пресс-служба «Группы ЛСР».

Перед нами поставлена сложная задача: построить порядка 240 тыс. кв. м в достаточно сжатые сроки. Для этих целей потребуется произвести порядка 160 тыс. кубометров железобетонных изделий. Но мы уверены, что справимся с поставленной миссией. Универсиада должна стать знаковым событием в истории Екатеринбурга, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить комфортное проживание всех участников студенческих игр, — сказал генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.

Напомним, в мае правительство РФ подписало распоряжение, в котором АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского) назначается единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ.

Деревня Универсиады расположится на Новокольцовском тракте, общая площадь 15-этажных общежитий составит 230 тыс. кв. м, там смогут проживать 11 тыс. 585 человек. Кроме того, до 2023 г. в Новокольцовском будут построены медицинский центр, 14-этажный общественный центр, Дворец водных видов спорта и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Также строители возведут учебные корпуса Института экономики и управления (52 тыс. 415 кв. м) и Института информационных технологий УрФУ (65 тыс. 200 кв. м), специализированный учебно-научный центр с учебными корпусами и общежитиями (68 тысяч 635 квадратных метров).

К 2025 г. планируется построить крытый гребной канал, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу.

Добавим, что ранее Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство многофункциональных комплексов в Деревне Универсиады. Как писал DK.RU, предполагалось, что после игр здания станут наследием Уральского федерального университета — вуз перенесет туда корпуса радиотехнического института и института информатики, а также института экономики и управления. Однако сейчас возведение будущих учебных корпусов не входит в планы строительства.

Напомним, бюджет Универсиады составит примерно 83 млрд руб., из них 12 млрд — средства бюджета региона, 33 млрд руб. выделяется из федеральных средств, остальное — частные инвесторы.

При этом, как рассказывал DK.RU гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, ранее чем в середине 2022 г. федеральное финансирование открыть не получится. В итоге решено, что область финансирует объекты из своего бюджета, ей предоставят за это какие-то уникальные возможности в моменте — отсрочку по погашению федеральных займов, например. Так или иначе, это федеральное финансирование, но с покрытием кассового разрыва за счет регионального бюджета, объяснял топ-менеджер.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта.