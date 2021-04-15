Число бедных в России сократилось впервые с 2014 г. Какие доходы выросли в пандемию?

В коронавирусный год сократить уровень бедности помогли прежде всего социальные выплаты. Зарплаты и предпринимательские доходы выросли только к концу года — после резкого провала в середине.

Число малоимущих в России в 2020 г. составило 17,8 млн руб. или 12,1% населения, это на 0,2 п.п. или на 300 тыс. человек меньше, чем за 2019 г., подсчитал Росстат. Снизить уровень бедности помог ряд факторов: в четвертом квартале прошлого года выросли доходы граждан от собственности — на 34,6% к третьему кварталу, доходы от предпринимательской деятельности — на 22,5%, а также доходы от социальных выплат самым незащищенным группам населения.

В четвертом квартале общий объем социальных выплат оценивается в 3,4 трлн руб. Выплаты семьям с детьми составили 110,5 млрд руб., в том числе малоимущим — 97,3 млрд руб., безработным гражданам — 15,9 млрд руб. Более 70 млрд руб. направили на единовременную выплату семьям с детьми в возрасте до 7 лет.

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В четвертом квартале 2020 г. доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 млн человек или 9,2% населения страны, по сравнению с 2019 г. этот показатель не изменился. При этом в третьем квартале число малоимущих сократилось на 5,3 млн человек или на 3,6 п.п. — с 18,8 млн до 13,5 млн.

При этом, если уровень бедности среди семей с детьми почти не изменился за счет социальных выплат, количество семей без детей, живущих ниже уровня бедности, за время пандемии выросло более чем в два раза, выяснили ранее ученые ВШЭ. До пандемии ниже уровня бедности жили лишь 3,8% семей без детей, сейчас — 8,3%.

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Среднедушевые денежные доходы в четвертом квартале выросли на 2,94% до 42 543 руб. в месяц, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата — на 4 360 руб. или на 8,44% — до 56 044 руб.

Правительство ставит цель сократить уровень бедности до 6,5% к 2030 г.