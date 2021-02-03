«Привычная реальность». 25% россиян не хватает зарплаты даже на основные нужды

С нехваткой денег на базовые расходы сталкиваются примерно две трети работающих россиян. Для них это основная причина смены работы. Как они пытаются повысить свой доход?

25% россиян испытывают нехватку зарплаты даже на необходимые расходы, говорится в опросе рекрутингового сервиса hh.ru и финтех-сервиса «Деньги вперед», пишет The Bell. Еще 39% работающих едва могут покрывать с ее помощью основные нужды, 36% полностью покрывают свои базовые потребности. Всего было опрошено 3698 человек.

Из тех, кому кардинально не хватает зарплаты, 46% нуждаются в более чем 20 тыс. руб. дополнительного дохода в месяц, 44% — от 10 до 20 тыс. руб., каждому десятому нужно еще от 5 до 10 тыс. руб.

Нехватка денег приводит к тому, что 75% респондентов вынуждены экономить на путешествиях и новой одежде и обуви, 71% — на интересном досуге, 42% — на платной медицине и лекарствах, еще 36% экономят на образовании.

За последние два года рост средних зарплат лишь немногим превышает инфляцию: в 2020 г. зарплаты выросли на 6% или на 2 500 руб., а соискатели просили на 2350 руб. больше, чем в 2019 г. Кроме того, по итогам 2020 г. реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5%.

Таким образом, нехватка денег до зарплаты, к сожалению, является привычной экономической реальностью большинства россиян и остается основным фактором смены работы, — говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Чаще всего зарплаты не хватает рабочему и административному персоналу, а представителям транспортно-логистической сферы, среди регионов лидируют Свердловская и Ростовская области.

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Самыми значимыми статьями расходов респонденты называют траты на питание (62%), аренду жилья и ипотеку (35%), коммунальные платежи (27%) и выплаты по кредитам (20%). За аренду жилья или выплату ипотеки 51% респондентов платят 25% до 50% зарплаты, 21% опрошенных — от 51% до 75% зарплаты.

При нехватке денег опрошенные чаще всего занимают у родственников, друзей и коллег, пользуются кредитными картами или кредитами наличными, занимают в счет зарплаты у работодателя или даже оформляют заем в МФО.

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Чтобы повысить свой доход, респонденты чаще всего ищут более высокооплачиваемую работу, осваивают новые навыки, берут подработку или ищут возможности для повышения на текущей работе.