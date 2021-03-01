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Экономия на всем: доля россиян, чьи доходы пострадали от пандемии, удвоилась

Экономия на всем: доля россиян, чьи доходы пострадали от пандемии, удвоилась
Иллюстрация: Pixnio.com

Из-за последствий пандемии ухудшилось финансовое состояние более половины россиян, в целом почти 70% потребителей вынуждены экономить. Большинство покупателей обращают внимание на скидки, а не бренд.

#БЕДНОСТЬ#НОВОСТИ

С сентября 2020 г. по январь 2021 г. доля россиян, чье финансовое состояние ухудшилось из-за последствий пандемии коронавируса, выросла почти вдвое, с 27% до 53%, пишет «Коммерсанть» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Среднемировой показатель при этом — 46%. В целом в России сейчас 69% потребителей вынуждены экономить: даже среди 47% опрошенных, чьи доходы не снизились, 16% стали внимательнее относиться к своим расходам. 

62% покупателей в России готовы приобретать любой товар со скидкой, не обращая внимания на бренд, 37% предпочитают товары под собственной торговой маркой ритейлеров (СТМ), 20% выбирают самый дешевый продукт в своей категории. При этом 92% респондентов хотят видеть более широкий ассортимент по доступным ценам, этот тренд усиливается.

Цена является основным критериев при выборе продуктов питания и товаров повседневного спроса, согласны в X5 Retail Group. Ритейлер пока не видит сокращения расходов потребителей, но не исключает этого в будущем. В Auchan отмечают повышенное внимание покупателей к скидкам и промо, при этом 20% проданных в сети товаров относятся к СТМ.

С другой стороны, спрос в России поляризуется: растет интерес не только к товарам из бюджетных категорий, но и к более дорогой продукции, прежде всего среди смартфонов, встроенной техники и телевизоров, говорят в «М.Видео-Эльдорадо». Впрочем, в среднесрочной перспективе потребители будут интересоваться более дешевыми товарами из-за сокращения доходов и девальвации рубля, говорит управляющий партнер онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Александр Гольцов.

Россию отнесли к «горячим точкам» по росту цен на еду. Инфляция грозит недовольством людей

Из-за переключения потребителей в режим экономии в натуральном выражении рынки расти не будут, а в денежном рост произойдет только за счет низкого уровня инфляции, считает директор по работе с ритейлерами NielsenIQ в России Константин Локтев. Активность покупателей будет восстанавливаться вслед за экономикой, а ее восстановление зависит от того, наступит ли в России третья волна коронавируса. 38% потребителей в стране не будут уверены в своем финансовом положении, если в ближайшие три-шесть месяцев негативное влияние пандемии останется.

Накануне сообщалось, что агентство Bloomberg отнесло Россию к числу пяти стран — «горячих точек», где подорожание продуктов питания «вызывает особенное беспокойство» и грозит недовольством населения.

Автор: Андрей Пермяков
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