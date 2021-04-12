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В Екатеринбурге выросла стоимость аренды квартир

В Екатеринбурге выросла стоимость аренды квартир
Иллюстрация: pixabay.com

Уральская столица стала лидером среди городов-миллионников по уровню цен на городское арендное жилье. В пандемию спрос увеличивался в основном на загородные предложения.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Екатеринбург лидирует среди российских городов-миллионников по росту цен на аренду жилья. За месяц стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась на 4%, а за год — на 9%. Стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 9% — до 19 тыс. руб. Аналогичный рост продемонстрировала только Москва. Такие данные приводит JustMedia.ru со ссылкой на ЦИАН.

При этом средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России в апреле составила почти 17 тыс. руб. За месяц этот показатель снизился на 0,3%. Аренда двухкомнатных квартир в среднем обойдется в 24 тыс. руб.

Добавим, что в прошлом году пандемия подстегнула рост спроса на арендное загородное жилье, в то время как рынок городских арендных квартир стагнировал. По итогам 2020 г. в Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос в 2,2 раза, а на жилье в городах — снизился на 0,6%, писал DK.RU со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

Автор: Анна Хлебникова
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