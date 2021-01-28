Спрос вырос в 2 раза. Во время пандемии свердловчане стремились из городов в частные дома

Спрос на аренду загородных домов в Свердловской области в 2020 г. существенно вырос по сравнению с показателями 2019 г. При этом средняя стоимость аренды не увеличилась.

Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» изучили спрос на арендное жилье в российских мегаполисах и рядом с ними. Как следует из отчета, жители нашего региона больше всего интересовались загородным жильем.

По итогам 2020 г. в Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос в 2,2 раза, а на жилье в городах — снизился на 0,6%, — выяснили аналитики «Авито Недвижимость»

В целом по стране, несмотря на существенные колебания в течение года, интерес к аренде загородной недвижимости вырос на 83,3%, а на посуточную аренду квартир — на 15,3%. Помимо жилья в своем регионе, свердловчане проявляли интерес к загородной недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае.

Активнее всего люди интересовались краткосрочной арендой недвижимости в своем или соседнем регионе. Во многом это объясняется желанием обезопасить себя на фоне пандемии: путешественники в 2020 году предпочитали отдыхать в областях, куда можно добраться на личном транспорте с минимальным количеством контактов, и жить изолированно, что в том числе повлияло на рост интереса к аренде загородной недвижимости, — прокомментировал исследование Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Что касается цен, то средняя стоимость загородной аренды осталась без изменений — и в 2019-м, и в 2020-м этот показатель был на уровне 8 тыс. руб. А вот цена краткосрочной аренды городских квартир снизилась на 6,7% — до 1,4 тыс. руб./сутки.

Ранее DK.RU писал, что спрос вырос и на покупку жилья за городом. В июле-сентябре 2020-го этот показатель увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По мнению экспертов, стимулирующими факторами стали пандемия и сельская ипотека. К примеру, клиенты ВТБ в Свердловской области приобрели в ипотеку 67 частных домов на сумму 175 млн руб. — это в два раза больше, чем за первые семь месяцев 2019-го года. Также увеличился спрос на быстровозводимые дома стоимостью несколько миллионов рублей.