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Арендное жилье начало дорожать после карантина. Восстановление затянется надолго

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Арендное жилье начало дорожать после карантина. Восстановление затянется надолго
Автор фото: Sarah Trummer. Иллюстрация: Pexels.com

После карантинных ограничений и связанного с ними обвала цен на арендное жилье спрос и цены на него начали постепенно расти. Однако до прошлогодних показателей далеко.

#НОВОСТИ

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в крупных городах в августе выросла до 17,1 тыс. руб., на 0,5% по сравнению с июлем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН. Это все еще меньше, чем в прошлогоднем августе — тогда стоимость месячной аренды достигала 18 тыс. руб., подсчитали аналитики. Двухкомнатные квартиры за месяц и вовсе подешевели на 1,9% до 24,4 тыс. руб. 

Стоимость аренды однокомнатных квартир в августе показала положительную динамику в 10 из 15 городов-миллионников. Цены на долгосрочную аренду жилья постепенно растут после резкого проседания в период карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Рост начался с сегмента самых востребованных однокомнатных квартир, указывает глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

40% арендаторов и 30% арендодателей Москвы считают, что рынок уже пришел в норму, показал опрос портала «Яндекс.Недвижимость»: 70% квартиросъемщиков, ответивших на вопросы, сказали, что платят столько же, сколько до кризиса. 17%  

снимают квартиры с небольшим дисконтом, 5–15% — со значительной скидкой. 34% арендодателей ожидают, что цены на аренду жилья восстановятся в ближайшее время, а 36% — только в следующем году. 44% собственников жилья больше не готовы давать арендаторам скидки, 35% — готовы к скидкам на уровне 5–15%, а 9% могут дать и больший дисконт.

Однако, несмотря на постепенное возобновление активности, пока число обращений в агентства по поводу аренды квартир остается на 20% ниже, чем в прошлогоднем августе. 

С одной стороны, закрытие на фоне кризиса многих компаний в регионах стимулирует приток в Москву мигрантов, с другой — поток сдерживают опасения заразиться и ограниченный рынок вакансий в столице,— говорит заместитель директора департамента аренды квартир компании «Инком-недвижимость» Оксана Полякова.

 
Автор: Андрей Пермяков
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