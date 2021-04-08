Сбер запустил флагманскую подписку и хочет подключить к ней 4 млн клиентов. Какие бонусы?

Герман Греф обещает, что с помощью новой подписки и карты клиента банка сможет экономить в среднем 5 тыс. руб. в месяц. Какие сервисы будут включены в продукт?

Сбербанк запустил подписку СберПрайм+ за 399 руб. в месяц, которая включает «СберКарту Прайм», переводы без комиссии, ключевые подписки и сервисы экосистемы Сбера, в том числе онлайн-кинотеатр Okko, СберЗвук и СберМобайл и другие. О запуске сервиса на пресс-конференции рассказал президент Сбера Герман Греф.

Карта предусматривает возврат до 10% бонусами «Спасибо», в т.ч. 10% за оплату на АЗС и поездки на сервисе такси «Ситимобил», и 5% за оплату в кафе и ресторанах, за поездки на любом такси и за заказ продуктов в «СберМаркет», скидки за заказ продуктов через сервис экспресс-доставки «Самокат», бесплатную доставку лекарств из «Еаптеки» и другие бонусы. По карте обещают также полностью бесплатные переводы внутри Сбера, бесплатное снятие наличных в любом банкомате мира и бесплатное обслуживание. По словам Грефа, с помощью карты клиент сможет экономить порядка 5000 руб. в месяц, в зависимости от суммы своих расходов.

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С помощью новой подписки в Сбере рассчитывают увеличить лояльность клиентов, планируется, что в течение года будет более 4 млн пользователей СберПрайм+, говорит Кирилл Царев, руководитель розничного бизнеса банка.

При этом в Сбере не стали комментировать сообщения о предстоящем разделе активов с Mail.ru Group, о чем писала газета The Financial Times в конце марта. В совместное предприятие компаний входят «Ситимобил» и Delivery Club.

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