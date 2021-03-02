Россияне в феврале рекордно нарастили расходы: люди все меньше боятся коронавируса

Увеличение потребительских расходов стало максимальным с начала пандемии, подсчитал Сбербанк. Быстрее всего восстанавливается сектор услуг, особенно сфера спорта и развлечений.

За февраль 2021 г. россияне увеличили расходы на 2,6% год к году, это стало максимумом с начала пандемии, подсчитали аналитики СберИндекса. Рост расходов связан с тем, что россияне все меньше воспринимают риски, связанные с коронавирусом, считают исследователи. Накануне «Левада центр» (признан в России иностранным агентом) сообщил, что 56% россиян не боятся заразиться коронавирусом — это максимум с февраля 2020 г.

Потребители тратят все больше в секторе услуг: он начал падать еще в середине февраля 2020 г., и теперь восстанавливается более высокими темпами: по итогам 22-28 февраля расходы были на 11,7% меньше год к году, тогда как в январе показатель составлял -18,4%. Восстановление происходит прежде всего в сегментах «Развлечения» (–19,9% г/г против –33,6% г/г неделей ранее) и «Спорт» (+26,1% г/г).

Динамика расходов на лекарства по итогам недели снизилась до –3,2% год к году, что соответствует уровню июня-июля 2020 года. В этом время была относительно низкая заболеваемость коронавирусом между первой и второй волнами пандемии в России.

Расходы на продовольственные товары в России в феврале выросли на 5,4%, непродовольственные — на 8,7%. Россияне стали значительно больше тратить на бытовую технику и электронику (+15,9% г/г), компьютеры и программное обеспечение (+20,5%), на телекомоборудование и услуги — на 33,4%.

Напротив, снизились расходы на кафе, бары и рестораны — на 21,6% г/г, однако ситуация постепенно улучшается, в ноябре падение составляло 33,1%. Расходы на транспорт у потребителей упали на 25% г/г, в ноябре падение доходило до 38,3%.

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Вместе с тем, по данным исследовательского холдинга «Ромир», «индекс свободных денег» в январе вырос на 82% по сравнению с декабрем, это максимум с начала 2019 г. Индекс рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги (продукты питания, товары повседневного спроса, услуги ЖКХ, транспортные и другие услуги). Такую разницу в «Ромире» объясняют сезонностью и снижением расходов после предновогоднего потребительского бума.