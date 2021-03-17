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Байден счел Путина убийцей и заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы

Байден счел Путина убийцей и заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы
Иллюстрация: WhiteHouse.gov

Джо Байден считает, что Владимир Путин курировал усилия по его «очернению» на выборах. После его реплики доллар к рублю резко подскочил, а российский рынок акций ускорил снижение.

#США#НОВОСТИ

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 г. В интервью ABC News он сказал, что лично предупреждал президента Владимира Путина о последствиях, если выяснится, что Россия вмешивалась в выборы.

Накануне Главное разведывательное управление США опубликовало доклад об иностранном вмешательстве в выборы 2020 г. В нем говорилось, что Путин курировал широкие усилия, направленные на «очернение» кандидатуры президента Байдена.

Байден и Путин говорили по телефону в конце января, президент США так описал диалог: «У нас с ним был долгий разговор… Я знаю его относительно хорошо. И когда разговор начался, я сказал: «Я знаю вас, вы знаете меня. Если я установлю, что произошло, то будьте готовы». Байден добавил, что Путин «заплатит» за это, но не стал вдаваться в подробности. 

При этом, когда журналист спросил: «Так вы знаете Владимира Путина? Вы думаете, он убийца?», Байден ответил: «М-м-м, да». В то же время он сказал, что можно «одновременно делать дела там, где в наших общих интересах работать вместе».

США и Великобритания готовят новые санкции против российского госдолга и олигархов

В Кремле пока не прокомментировали реплику Байдена, но ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости хеджировать риски из-за санкций США. Выводы американской разведки о вмешательстве России в выборы в США Кремль считает бездоказательными.

Рынки негативно отреагировали на утвердительный ответ Байдена о том, считает ли он Путина убийцей. Доллар в моменте подскочил почти на рубль до 73,85 руб., индекс Мосбиржи 17 марта открылся в отрицательной зоне и продолжает снижаться — падение составило 2,13%.

 
Автор: Андрей Пермяков
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