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США опубликовали список чиновников, попавших под санкции. Российский рынок ждал худшего

США опубликовали список чиновников, попавших под санкции. Российский рынок ждал худшего
Иллюстрация: Pixabay.com

США и Евросоюз ввели ограничения против ряда чиновников, которых связывают с отравлением и преследованием Навального. Российский МИД призвал «коллег не играть с огнем».

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#США#НОВОСТИ

Минфин США опубликовал список российских чиновников, против которых введены санкции в связи с отравлением и преследованием политика Алексея Навального. Об этом сообщалось ранее, но без конкретных имен. Экспортные и визовые ограничения вводятся в отношении следующих лиц:

  • Александр Бортников, директор ФСБ
  • Александр Калашников, директор ФСИН
  • Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента
  • Игорь Краснов, генпрокурор РФ
  • Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ
  • Павел Попов, замминистра обороны РФ
  • Андрей Ярин, начальник управления внутренней политики Кремля

Санкции введены также против 27-го научного центра в Москве, 33-го НИИ в Саратове и московского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИХОТ). 

Ранее в этот же день Евросоюз в связи с отравлением Навального ввел санкции также против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и Александра Калашникова. Ограничения вступили в силу и предусматривают запрет на поездки и замораживание активов, а также запрет на финансирование физлицами и юрлицами из ЕС.

Госдеп США также опубликовал релиз, в котором заявил, что российское правительство применило химическое оружие против собственных граждан, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В связи с этим Штаты прекращают любую помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи, запрещают экспорт любых оборонных изделий и услуг — исключение сделано лишь для космической сферы, вводят запрет на кредитование России правительственными организациями США. 

Реакция России

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала санкции США «враждебным антироссийским выпадом» и призвала коллег «не играть с огнем». 
Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично.<...> Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии, — заявила Захарова.
Рубль практически не отреагировал на введенные санкции: доллар остается на уровне 75,78 руб. Индекс Московской биржи к концу торгов 2 марта вырос на 0,71% до 3410 пунктов. Введенные санкции — очень ограниченного спектра, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова
Возможно, для каких-то предприятий это может быть достаточно болезненно, но пока что по эффекту на весь рынок и всю экономику это достаточно точечные меры. Поэтому мне кажется, что сегодня и такая реакция рынка. На валютном рынке она очень нейтральная, на всех финансовых рынках российских нет реакции. По-моему, главной мишенью оказался просто определенный круг лиц, персональные санкции, и в этом смысле рынок не считает такие события угрожающими потенциалу роста, — сказала эксперт Русской службе Би-би-си. 
Автор: Андрей Пермяков
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