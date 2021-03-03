США опубликовали список чиновников, попавших под санкции. Российский рынок ждал худшего

США и Евросоюз ввели ограничения против ряда чиновников, которых связывают с отравлением и преследованием Навального. Российский МИД призвал «коллег не играть с огнем».

Минфин США опубликовал список российских чиновников, против которых введены санкции в связи с отравлением и преследованием политика Алексея Навального. Об этом сообщалось ранее, но без конкретных имен. Экспортные и визовые ограничения вводятся в отношении следующих лиц:

Александр Бортников, директор ФСБ

Александр Калашников, директор ФСИН

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента

Игорь Краснов, генпрокурор РФ

Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ

Павел Попов, замминистра обороны РФ

Андрей Ярин, начальник управления внутренней политики Кремля

Санкции введены также против 27-го научного центра в Москве, 33-го НИИ в Саратове и московского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИХОТ).

Ранее в этот же день Евросоюз в связи с отравлением Навального ввел санкции также против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и Александра Калашникова. Ограничения вступили в силу и предусматривают запрет на поездки и замораживание активов, а также запрет на финансирование физлицами и юрлицами из ЕС.

Госдеп США также опубликовал релиз, в котором заявил, что российское правительство применило химическое оружие против собственных граждан, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В связи с этим Штаты прекращают любую помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи, запрещают экспорт любых оборонных изделий и услуг — исключение сделано лишь для космической сферы, вводят запрет на кредитование России правительственными организациями США.

Реакция России

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова назвала санкции США «враждебным антироссийским выпадом» и призвала коллег «не играть с огнем».

Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично.<...> Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии, — заявила Захарова.

Рубль практически не отреагировал на введенные санкции: доллар остается на уровне 75,78 руб. Индекс Московской биржи к концу торгов 2 марта вырос на 0,71% до 3410 пунктов. Введенные санкции — очень ограниченного спектра, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.