США опубликовали список чиновников, попавших под санкции. Российский рынок ждал худшего
США и Евросоюз ввели ограничения против ряда чиновников, которых связывают с отравлением и преследованием Навального. Российский МИД призвал «коллег не играть с огнем».
Минфин США опубликовал список российских чиновников, против которых введены санкции в связи с отравлением и преследованием политика Алексея Навального. Об этом сообщалось ранее, но без конкретных имен. Экспортные и визовые ограничения вводятся в отношении следующих лиц:
- Александр Бортников, директор ФСБ
- Александр Калашников, директор ФСИН
- Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента
- Игорь Краснов, генпрокурор РФ
- Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ
- Павел Попов, замминистра обороны РФ
- Андрей Ярин, начальник управления внутренней политики Кремля
Санкции введены также против 27-го научного центра в Москве, 33-го НИИ в Саратове и московского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИХОТ).
Ранее в этот же день Евросоюз в связи с отравлением Навального ввел санкции также против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, главы Росгвардии Виктора Золотова и Александра Калашникова. Ограничения вступили в силу и предусматривают запрет на поездки и замораживание активов, а также запрет на финансирование физлицами и юрлицами из ЕС.
Госдеп США также опубликовал релиз, в котором заявил, что российское правительство применило химическое оружие против собственных граждан, нарушив Конвенцию о запрещении химического оружия. В связи с этим Штаты прекращают любую помощь России, за исключением срочной гуманитарной помощи, запрещают экспорт любых оборонных изделий и услуг — исключение сделано лишь для космической сферы, вводят запрет на кредитование России правительственными организациями США.
Реакция России
Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично.<...> Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии, — заявила Захарова.
Возможно, для каких-то предприятий это может быть достаточно болезненно, но пока что по эффекту на весь рынок и всю экономику это достаточно точечные меры. Поэтому мне кажется, что сегодня и такая реакция рынка. На валютном рынке она очень нейтральная, на всех финансовых рынках российских нет реакции. По-моему, главной мишенью оказался просто определенный круг лиц, персональные санкции, и в этом смысле рынок не считает такие события угрожающими потенциалу роста, — сказала эксперт Русской службе Би-би-си.