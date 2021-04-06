Видеоконференции утомляют в четыре раза сильнее обычных совещаний. Как не остаться без сил

Во время видеосвязи мы часто чувствуем себя ужасно. Почему? Нужно все время смотреть в глаза собеседнику, сохранять неподвижность и следить за тем, как мы выглядим в кадре. Мозг закипает.

Видеочаты выматывают. За год пандемии это осознали миллионы людей. О том, почему этот способ связи для нас так непрост, пишет The Washington Times.

Произошел переход от редкого использования видеоконференций к очень частому, а мы на самом деле не понимаем соотношения плюсов и минусов, и не знаем, как вообще к этому относиться, — говорит Джереми Бейленсон, профессор и директор-основатель Лаборатории виртуального взаимодействия человека при Стэнфордском университете.

Он написал статью для Technology Mind and Behavior Американской психологической ассоциации, в которой перечисляются четыре возможных причины «усталости от Zoom». Бейленсон подчеркивает, что статью не нужно воспринимать как «обвинение» Zoom или других платформ для видеоконференций.

Я большой поклонник того, что сделали Zoom, — говорит он. — Просто я думаю, что хорошо было бы чаще спрашивать себя, действительно ли вам так нужна видеосвязь.

Почему видеозвонки могут быть утомительными

Когда люди смотрят на другие лица крупным планом, они слишком часто встречаются глазами, говорится в статье. Это неестественно, и при обычной личной встрече обычно этого не происходит.

Теперь на слушателей в Zoom смотрят так же, как на спикеров в реальном мире, — говорит Бейленсон, подчеркивая, что публичные выступления — это «один из самых серьезных источников беспокойства».

Еще людям приходится постоянно оценивать себя. По словам Бейленсона, наблюдать собственное лицо и жесты по несколько часов в день на видео утомительно и обременительно. Представьте, что кто-то ходит за вами с зеркалом весь рабочий день, чтобы «убедиться, что вы только и делаете, что смотрите на собственное лицо в реальном времени».

Кроме того, видеочаты обездвиживают людей. Вместо того, чтобы свободно ходить, как при телефонном разговоре, во время сеанса видеосвязи мы в основном сидим на одном месте. Во время оффлайн собраний люди могут быть более активными, вставать и ходить, подходить к доске или рисовать.

Участие в видеозвонках увеличивает и когнитивную нагрузку, а значит, от вас требуется больше умственных усилий.

При личной беседе вы просто разговариваете. Вы жестикулируете. Это самая естественная вещь в мире, — говорит эксперт. — Теперь же такие вещи, как очередность, должны стать осознанными. У вас в голове вертятся такие мысли: «Когда мне нужно включить звук и нажать эту кнопку?» или «Мне нужно показать им, что мне нравится идея. Надо изобразить медленный хлопок в ладоши перед камерой».

Все эти невербальные коммуникативные жесты, которые происходят сами собой при личном общении, теперь требуют дополнительных умственных усилий.

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Советы по снижению «усталости от Zoom»

Бейленсон рассказал, как устранить потенциальные причины усталости. Он уверен, что люди, особенно менеджеры, которые контролируют собрания, могут сделать видеоконференции менее обременительными.

По словам Бейленсона, есть два простых решения: скрыть собственное изображение и свернуть экран видеозвонка. В Zoom, например, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по видео и выбрать опцию «Скрыть себя». Это не помешает другим участникам собрания видеть вас.

Организаторы встреч также должны давать людям возможность отвлекаться от экранов во время видеозвонков. Кроме того, важно помнить, что вы можете передвигаться «так же, как на настоящей встрече».

Чтобы не чувствовать себя оторванными, стоит найти время для «неформальной болтовни», которая обычно случалась при личных встречах. Также Бейленсон призывает людей помнить, что видеозвонки — не единственный эффективный способ общения.

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