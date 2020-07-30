Треть персонала Сбербанка выставят из офисов. Идея удаленки понравилась бизнесу

Сбербанк планирует с 1 сентября перевести 30% сотрудников на постоянную работу из дома, какой бы ни была эпидемиологическая ситуация.

Пресс-служба банка сообщила, что решение о переводе почти трети сотрудников на удаленную работу приняло руководство учреждения, пишет ТАСС. Сотрудники, которые вернутся в офис, будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила социальной дистанции и проходить бесплатное регулярное тестирование на коронавирус.

Сейчас в целом по Сбербанку на рабочих местах находится свыше 70% сотрудников, а в отделениях банка — по 100%. В 2019 году общая численность персонала Сбербанка составляла 281 300 человек.

Оставить работников дома планируют и другие крупные компании, свидетельствуют результаты опроса консалтинговой фирмы Gartner. Аналитики опросили 317 финансовых директоров компаний с годовой выручкой от $500 млн до $50 млрд и численностью штата до 100 000 человек. 75% из них одобрили идею о переводе части сотрудников на удаленную работу. Четверть респондентов сообщила, что из дома после пандемии будут работать 10% работников, 17% директоров планируют оставить 20%, 4% руководителей — 50% рабочей силы.

Ранее Марк Цукерберг, глава Facebook, говорил, что в ближайшие 5-10 лет на работу из дома перейдет половина работающих ныне компаний. Сотрудники Twitter могут не возвращаться из режима дистанционной работы после окончания пандемии, заявил в начале мая глава компании Джек Дорси. В России, помимо Сбербанка, на тотальный хоум офис может перейти «Тинькофф банк». Также о том, чтобы оставить часть сотрудников на удаленной работе, заявляло руководство Mail.Ru Group. Пока многие компании страны работают в таком режиме до осени.

Напомним, DK.RU писал о том, какие изменения ждут рынок недвижимости из-за роста числа удаленных сотрудников.