«Ашана» не будет. Стали известны якорные арендаторы ТРЦ «Veer Mall», который строит УГМК

Крупнейший после «Гринвича» ТРЦ на Урале откроют весной 2021 г. Уже известен список некоторых арендаторов нового торгового центра.

Одним из якорных арендаторов ТРЦ «Veer Mall», который возводит на севере города УГМК, станет продуктовый ритейлер Spar. Как сообщается на страничке торгового центра с социальных сетях, это будет первый в Екатеринбурге гипермаркет от торговой сети из Амстердама.

Известно, что гипермаркет площадью более 5 тыс. кв. м. расположится на первом этаже ТРЦ. Совладелец Spar на Урале Дмитрий Бухарин рассказал Е1, что открытие запланировано на 20 апреля 2021 г.

Еще одним якорным арендатором торгового центра станет сеть кинотеатров из Челябинска «Мягкий кинотеатр». Они откроют шесть кинозалов, а также семейный парк развлечений с игровыми автоматами и аттракционами, среди которых батуты и веревочный парк. Общая площадь кинотетара и центра развлечений займет 4,3 тыс. кв. м.

Добавим, что ТРЦ «Veer Mall» планировали открыть в конце 2020 г., но пандемия внесла свои коррективы. Новый срок запуска торгового центра — весна 2021 г.

В ТРЦ идут отделочные работы

Известно, что среди арендаторов торгового центра уже значатся Reserved, Mohito, House, Cropp и SinsayZara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, «Л'Этуаль», «Снежная Королева», «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин», Uniqlo.

Добавим, что «Veer Mall» — это торгово-развлекательный комплекс в северной части Екатеринбурга, который расположен на перекрестке улиц Шефская и проспект Космонавтов. Общая площадь помещений составляет 167 тыс. кв. м. К слову, общая площадь «Гринвича» составляет 265 тыс. кв.м. Парковка нового ТРЦ рассчитана на 2,3 тыс. машин.

Как рассказывал DK.RU, впервые о грандиозных планах по развитию севера Екатеринбурга УГМК рассказал в 2018 г. Тогда было анонсировано возведение жилого района, который сейчас носит название «Изумрудный бор», строительство ТРЦ «Veer Mall» и трамвайной ветки, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Общий объем инвестиций в три этих проекта оценивали в 46 млрд руб.