Налоговики устроили массовые выездные проверки состоятельных россиян. К чему готовиться?

Налоговая обработала данные, полученные от зарубежных органов в рамках автоматического обмена информацией, и подготовила вопросы к владельцам крупных капиталов. В будущем ее внимание только усилится.

В начале 2021 г. налоговые консультанты получили массу запросов от клиентов, по которым назначили выездные налоговые проверки за 2017 г., пишут партнер EY Private Антон Ионов и менеджер EY Private Екатерина Алексанян на VTimes. Всплеск активности налоговиков связан с тем, что в конце 2020 г. они завершили обработку данных, полученных от зарубежных налоговых органов за 2017 г. по международному обмену финансовой информацией.

ФНС во время проверки намеревается выявить расхождения между информацией от иностранных налоговых органов и данными российских деклараций. Выездная проверка может продлиться до 15 месяцев с учетом приостановок и продлений.

По состоянию на 2017 г. Россия обменивалась данными о своих налогоплательщиках с 58 странами, а сейчас — с 63 странами и 8 территориями. Эта информация включает персональные данные налогоплательщиков, информацию о его счете за рубежом и контролируемые иностранные компании и структуры. Налоговики также стали использовать алгоритм, способный автоматически переводить латиницу в кириллицу — это значительно повышает точность соотнесения полученных данных с конкретным налогоплательщиком.

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ФНС может запрашивать у клиентов как общие данные, так и потребовать пояснить конкретные операции, с указанием зачисленных сумм и компаний, от которых человек мог получить деньги. Они также могут запросить данные у иностранных налоговиков, не ограничиваясь списком стран с автоматическим обменом, у работодателей и брокеров. Иногда запрашиваемые данные напрямую не относятся к расчету налога в России.

Лицам, которые получили такие запросы от налоговой, консультанты рекомендуют не пропустить информацию о начале проверки и регулярно проверять почту и личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Иногда стоит попросить продлить срок представления документов по специальной форме, а затем подготовить документы и пояснения — здесь важно соблюсти баланс между реальным обязательством лица предоставить информацию, влияющую на расчет налога, и правом не отвечать не недостаточно обоснованный вопрос.

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Консультанты ожидают, что качество информации, получаемой в рамках автоматического обмена, повысится, и будут разработаны новые инструменты для ее ускоренной обработки. Поэтому результаты проверок за этот год могут быть более впечатляющими, и владельцам крупных состояний стоит приготовиться к пристальному контролю.