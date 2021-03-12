«Лучше в дом». Путин настойчиво советует бизнесу инвестировать в России. Под контролем ФНС

Налоговой службе поручено вести детальный мониторинг прибыли и инвестактивности крупнейших отечественных компаний: они должны вкладывать «сверхприбыли» в различные проекты на территории России.

На совещании по стимулированию инвестиционной активности 11 марта президент Владимир Путин заявил, что, с учетом растущих цен на нефть, металлы и удобрения экспортеры получат хорошую прибыль. И призвал российский бизнес вкладывать эти средства в России.

Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами. Но имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, повторяю, сами решайте. Но лучше — в дом, здесь спокойнее и надежнее, — заявил Путин.

Помогать в этом должна будет ФНС: президент поручил ей «в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний и ежеквартально докладывать мне, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты».

Путин также призвал бизнес не забывать о работе вдолгую, так как компании в погоне за сиюминутной прибылью сталкиваются с серьезными проблемами во всем мире. Кроме того, президент считает, что благодаря государственным мерам поддержки удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление.

Он также заявил, что не видит ничего страшного в попытках государства административно регулировать цены и ограничивать прибыль бизнеса — как в случае ввода ценовых ограничений для продуктов питания.

Цены выросли, конечно, хочется продать по этим мировым ценам. Но это не снижение потенциала отрасли как таковое, если мы говорим о каких-то ограничениях. Речь идет об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбыли. И здесь ничего страшного нет, — считает президент.

Как пишет редактор VTimes Филипп Стеркин, по сути посыл руководства страны означает развитие по госплану — в ценах, производствах, прибыли и инвестициях.