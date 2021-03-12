Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.03
73,49
87,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Лучше в дом». Путин настойчиво советует бизнесу инвестировать в России. Под контролем ФНС

«Лучше в дом». Путин настойчиво советует бизнесу инвестировать в России. Под контролем ФНС
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Налоговой службе поручено вести детальный мониторинг прибыли и инвестактивности крупнейших отечественных компаний: они должны вкладывать «сверхприбыли» в различные проекты на территории России.

#ПУТИН#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

На совещании по стимулированию инвестиционной активности 11 марта президент Владимир Путин заявил, что, с учетом растущих цен на нефть, металлы и удобрения экспортеры получат хорошую прибыль. И призвал российский бизнес вкладывать эти средства в России. 

Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и с инвестиционными планами. Но имея в виду, что мы работаем в условиях большой неопределенности и большого количества факторов неопределенности, повторяю, сами решайте. Но лучше — в дом, здесь спокойнее и надежнее, — заявил Путин.

Помогать в этом должна будет ФНС: президент поручил ей «в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний и ежеквартально докладывать мне, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты».

 
Путин также призвал бизнес не забывать о работе вдолгую, так как компании в погоне за сиюминутной прибылью сталкиваются с серьезными проблемами во всем мире. Кроме того, президент считает, что благодаря государственным мерам поддержки удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление. 

Он также заявил, что не видит ничего страшного в попытках государства административно регулировать цены и ограничивать прибыль бизнеса — как в случае ввода ценовых ограничений для продуктов питания.

Цены выросли, конечно, хочется продать по этим мировым ценам. Но это не снижение потенциала отрасли как таковое, если мы говорим о каких-то ограничениях. Речь идет об ограничениях, связанных с извлечением сверхприбыли. И здесь ничего страшного нет, — считает президент.

Как пишет редактор VTimes Филипп Стеркин, по сути посыл руководства страны означает развитие по госплану — в ценах, производствах, прибыли и инвестициях. 

Но, как известно, плановая экономика учитывает все, кроме экономики. А потому после таких совещаний бизнес будет делиться на две группы: те, кто могут рассчитывать на поддержку в обмен на инвестиции, и те, кто не может и поймет, что бизнес лучше делать «не дома», — заключает колумнист. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Спутник V» начнут производить в Европе, рост цен — главная беда россиян. Главное 9 марта«Спутник V» начнут производить в Европе, рост цен — главная беда россиян. Главное 9 марта
  • Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»Михаил Лабковский: «Я не призываю к анархии, я объясняю, как уйти от режима «терпилы»
  • «Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю«Половина Москвы сейчас там». Уральские предприниматели массово переезжают к морю
  • Человек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского городаЧеловек Дмитрия Пумпянского стал мэром уральского города
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.