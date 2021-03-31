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Екатеринбуржцы открыли в Перми концертный зал на 2 тысячи мест

Антон Чернобровкин, «Свобода Концерт Холл»
Антон Чернобровкин, «Свобода Концерт Холл». Иллюстрация: e1.ru

Команда одного из крупнейших концерт-холлов 13 лет организует в столице Урала концерты-тысячники самых актуальных артистов. А теперь пробует масштабировать опыт и бизнес на родине.

#ЭКСПАНСИЯ#НОВОСТИ

Команда «Свобода Концерт Холл» открыла в Перми зал «Свобода» (ул. Краснофлотская, 15а). Он стал крупнейшим в городе. На площади в 1,4 тыс. кв. м может разместиться две тысячи человек, в том числе 100 вип-гостей. С апреля по октябрь там выступят Mary Gu, «Рыночные отношения», Anacondaz, Shortparis, Элджей и Алена Швец.

Основатели одной из главных концертных площадок Екатеринбурга — выходцы из Пермского края. В 2004 г. Антон Чернобровкин, барабанщик, ныне директор «Свобода Концерт Холла», приехал с группой из Березников, чтобы покорить столицу уральского рока. Они не нашли в Екатеринбурге подходящей концертной инфраструктуры, поэтому начали строить ее сами методом DIY, без спонсоров и инвесторов.

До 2019 г. «Свобода Концерт Холл» занимал помещение в пер. Центральный рынок, 6, принадлежащее основателю Tele-Club Олегу Кумышу. Но весной 2019 г. собственник отказался продлить договор аренды.

У них кончилась лицензия на алкоголь. Чтобы им эту лицензию получить, им нужен новый договор аренды — больше чем на год. Я им не готов подписывать новый договор аренды больше чем на год, соответственно, они мне говорят, что они будут уходить до окончания договора. Я говорю: «Ну пожалуйста, уходите, что мы можем сделать. Сотрудничество в той форме, в которой было, нас не совсем устраивает, мы хотим другую форму наладить. Если получится, то мы будем дальше со «Свободой» работать. Нам бы хотелось, чтобы там было безопаснее, культурнее. Туда нужно вложить деньги — несколько миллионов рублей», — комментировал тогда ситуацию Олег Кумыш (цитата по e1.ru).

В мае 2019 г. «Свобода Концерт Холл» объявил о закрытии. Но потом открылся по новому адресу — на Черкасской, 12.

Помимо концертов в «Свободе» проходят конференции, форумы и презентации.

Ранее DK.RU писал, что екатеринбургский девелопер «Форум-групп» вложит в дороги Перми ₽200 млн, чтобы реализовать там свой проект. В 2013 г. компания приобрела участок в Пермском крае для строительства ТРЦ. Сейчас «Форум-групп» пересматривает планы и меняет формат будущего объекта.

Напомним, что федеральные власти хотят объединить Екатеринбург, Пермь и Челябинск в агломерацию. Как и ряд других городов-миллионников. Считается, что эта мера поможет выбраться из кризиса. Но план спорный.

Автор: Виктория Говорковская
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