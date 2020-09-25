Екатеринбург, Челябинск, Пермь как единый субъект. Правительство объединит миллионники?

В среду, 23 сентября, правительство обсудило общенациональный план восстановления экономики, по которому в 15 регионах России будет проведена реформа, объединяющая близко расположенные крупные города. Разработчики реформы считают, что такая тактика поможет регионам выбраться из кризиса, особенно если объединять будут города-миллионники — например, Екатеринбург, Челябинск и Пермь.

При этом агломерация будет проходить по отраслевому признаку.

Если на Урале с помощью агломерации может появиться крупнейший в стране промышленный кластер, а на Кубани, Кавказе и близ Байкала — туристический, то Сибири и Дальнему Востоку нужен особый геополитический фокус. Люди уезжают оттуда, поэтому создание агломераций и достойной транспортной инфраструктуры внутри них — вопрос выживания и драйвер их многолетнего роста, — пояснил агентству URA.RU замглавы Института социально-политических исследований РАН, урбанист Вадим Безвербный.

По мнению Безвербного, первыми городами, которых коснется реформа, станут:

Краснодар — Ростов-на-Дону — Ставрополь — Минеральные Воды (туризм);

Екатеринбург — Челябинск — Пермь (промышленность);

Новосибирск — Красноярск — Кемерово (промышленность и общее развитие территорий);

Иркутск — Улан-Удэ — Чита (туризм и общее развитие территорий);

Хабаровск — Владивосток (общее развитие территорий).

Как писал DK.RU, одним из инициаторов проекта агломераций был глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В апреле 2019 г. он предложил сформировать метрополию Екатеринбург — Челябинск — Тюмень, которая могла бы стать одной из точек экономического роста. По мнению чиновника, такое объединение «уравновесило бы развитие страны» и увеличило горизонтальные связи между субъектами РФ. Тогда Кудрин предположил, что эти связи можно укрепить при помощи скоростной дороги, связывающей эти города.

Новое заявление от Алексея Кудрина последовало в июле этого года. Он вновь подчеркнул важность создания «уральской» агломерации, причем вместо Тюмени в это объединение была включена Пермь.

Можно создать крупную агломерацию мирового уровня, приближающуюся к масштабам Москвы или Петербурга вокруг Екатеринбурга. Там есть Пермь, Челябинск и другие крупные города, — рассказал Кудрин на церемонии вручения дипломов выпускникам «Российской экономической школы».

Эксперты уверены, что агломерации дадут толчок к созданию новых инфраструктурных проектов, что подтолкнет экономику всех участников реформы.

Города-миллионники и муниципалитеты, которые к ним приближаются, испытывают проблемы, с которыми Москва сталкивалась много лет назад — строительство дорог в другие области, создание аэропортов, прокладка высокоскоростных магистралей, — предположил глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян (здесь и далее цитаты по URA.RU).

Напомним, реакция на подобные объединения городов всегда бурная: эксперты считают, что при агломерации неизбежны споры о том, кто в этом союзе главнее и у кого больше прав на распределение ресурсов и властных полномочий. Однако такие настроения нужно сразу пресекать, сделав ставку на синхронное взаимодействие и сотрудничество друг с другом, иначе слияние не поможет, уверен Вадим Безвербный.

Развитие агломераций может вообще навредить регионам, считает научный руководитель РЭУ имени Плеханова Сергей Валентей.

Если мы создаем агломерации и стимулируем этот процесс, то параллельно оставляем без средств и без населения малые и средние города, а это чревато остановкой развития тех регионов, которых изменения не коснутся. Да, агломерации — хорошее решение для экономического развития, но надо создать такие условия, которые одновременно позволили бы их развивать и не ударили бы по окраинам, — заявил он.

Окончательное решение по объединению городов будет принято в декабре 2020 г.