Екатеринбургский девелопер для реализации своего проекта вложит в дороги Перми ₽200 млн

Компания «Форум-групп» в 2013 г. приобрела участок в Пермском крае для строительства ТРЦ. Но не могла согласовать с Росавтодором техусловия строительства подъездов к нему.

Администрация Пермского муниципального района и девелопер «Форум-групп» подписали соглашение по привлечению внебюджетных инвестиций для строительства транспортной развязки в селе Фролы. Соглашение заключено в рамках реализации инвестиционного проекта по транспортному и энергообеспечению территории ритейл-парка, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

До 2023 года планируется выполнить строительство въездов и выездов в с. Фролы с региональной и федеральной трасс. Закольцевать дороги планируется в районе улицы 5-ая Ферма. Строительные работы планируется выполнить за счет средств частного инвестора, — отмечает администрация.

Идет подготовка проектно-сметной документации, стоимость проекта оценивается в 200 млн руб.

Участок в селе Фролы компания «Форум-групп» приобрела на федеральных торгах в 2013 г. за 80,2 млн руб. Сначала там планировалось построить ТРЦ «Радуга-парк Пермь» площадью свыше 100 тыс. кв. м. стоимостью порядка 6 млрд руб. Но из-за проблем с Росавтодором (получение техусловий подъезда к федеральной трассе), девелопер изменил формат стройки — ТЦ хотели уменьшить в десять раз. Затем эти планы остановились из-за экономического кризиса.

Сейчас от планов строительства торгового объекта на этой территории отказались и изменили формат будущего объекта.

Ситуация на рынке меняется, и сейчас мы рассматриваем возможность строительства логистического центра или складских помещений, активно проводим исследование рынка, — прокомментировали РБК Екатеринбург в «Форум-групп».

Подготовку проектной документации планируют завершить в августе 2021 г.

Напомним, в Екатеринбурге самый масштабный проект «Форум-Групп» как девелопера — микрорайон «Солнечный». На его территории, в частности, строится целый образовательный кластер. В нем разместится губернаторский лицей на 1200 мест, Центр художественной и эстетической гимнастики и инновационный детский сад.